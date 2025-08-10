Tirumala Temple: తిరుమలలో జగన్ మేనమామ ఓవర్ యాక్షన్.. ఏకంగా శ్రీవారి ఆలయం ముందు అలాంటి మాటలు.!. టీటీడీ సీరియస్..

Ttd board serious on ysrcp ex mla Ravindra nath reddy: తిరుమల శ్రీవారిని భక్తులు కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. మనదేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా..ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి భక్తులు తండోపతండాలుగా ఇక్కడకు వస్తుంటారు. ప్రతిరోజు కూడా స్వామివారిని భక్తులు దర్శించుకుని తమ మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ఈ క్రమంలో తిరుమలకు వచ్చే వారి సంఖ్య ఏమాత్రం తగ్గక పోగా క్రమంగా పెరుగుతూనే ఉంది.ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ బోర్డుసైతం శ్రీ వారి భక్తులకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంటుంది.
అయితే.. పవిత్రమైన తిరుమలలో రాజకీయాలు మాట్లాడొద్దని ఇప్పటికే టీటీడీ పలు నిర్ణయాలు తీసుకుంది. కేవలం స్వామి వారి గురించి స్తుతిస్తు, తమ అనుభవాలు లేదా భక్తితో ఆయనపై తమ నమ్మకాన్ని చెప్పడం మొదలైన మాటలు తప్పకాంట్రవర్సీ రాజేసేవి, తప్పుడు మాటలు,రాజకీయాలు మాట్లడొద్దని టీటీడీ పాలక మండలి ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది.
ఈ క్రమంలో టీటీడీ తిరుమలలో ఎవరైన రాజకీయాలు మాట్లాడితే ఇప్పటికే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. మాజీ సీఎం జగన్ మేనమామ తిరుమలలో కాంట్రవర్సీనీ రాజేశారు. పులివెందులలో జరుగనున్న జెట్పీటీసీ ఎన్నికలపై మాట్లాడారు. కూటమి సూపర్ సిక్స్, సూపర్ సెవన్ అంటూ ప్రజల్ని మోసం చేసి అధికారంలోకి వచ్చిందన్నారు.
ప్రజలు పులివెందులలో ఓటుతో చంద్రబాబు సర్కారుకు బుద్ది చెప్పాలని కూడా కమలపూరం మాజీ ఎమ్మెల్యే రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రజలంతా జగన్ వెంట తామున్నామని చెబుతూ.. 12న పులి వెందులలో భారీగా ఓట్లు వేసి వైసీపీని గెల్పించుకొవాలన్నారు.
ఈ క్రమంలో దీనిపై ప్రస్తుతం రచ్చ మొదలైంది. తిరుమలలో ఇలాంటి కాంట్రవర్సీ మాటలు ఏంటని కూడా టీటీడీ సీరియస్ అయ్యింది. టీటీడీ పాలక మండలి తీసుకున్న నిర్ణయానికి ఈ వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా విరుద్దమని టీటీడీ విజిలెన్స్ సీరియస్ అయ్యింది.దీనిపై మాజీ ఎమ్మెల్యే రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి పై చర్యలకు టీటీడీ సిద్దమైంది.
