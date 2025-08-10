English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala Temple: తిరుమలలో జగన్ మేనమామ ఓవర్ యాక్షన్.. ఏకంగా శ్రీవారి ఆలయం ముందు అలాంటి మాటలు.!. టీటీడీ సీరియస్..

ysrcp ex mla Ravindra nath reddy controversy: కమలాపూరం మాజీ ఎమ్మెల్యే, జగన్ మేనమామ రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో  ఆలయం ముందు రాజకీయాలు మాట్లాడుతూ కాంట్రవర్సీని రాజేశారు.ఈ ఘటనపై టీటీడీ బోర్డు సీరియస్ అయ్యింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 10, 2025, 02:48 PM IST
  • జగన్ మేనమామపై టీటీడీ సీరియస్..
  • శ్రీవారి ఆలయం ముందు రాజకీయాలపై మాటలు..

Trending Photos

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.86గా నిర్ణయిస్తే ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.86గా నిర్ణయిస్తే ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
6
Raksha Bandhan 2025 Wishes
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
Happy Raksha Bandhan: హ్యాపీ రక్షా బంధన్ విషెస్, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..
9
Happy Rakhi
Happy Raksha Bandhan: హ్యాపీ రక్షా బంధన్ విషెస్, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..
Shilpa Shetty: 50 ఏళ్ల వయసులో హీరోయిన్ పరువాల విందు..బీచ్‌లో సగం బట్టలు వేసుకొని..!
5
Shilpa Shetty
Shilpa Shetty: 50 ఏళ్ల వయసులో హీరోయిన్ పరువాల విందు..బీచ్‌లో సగం బట్టలు వేసుకొని..!
Tirumala Temple: తిరుమలలో జగన్ మేనమామ ఓవర్ యాక్షన్.. ఏకంగా శ్రీవారి ఆలయం ముందు అలాంటి మాటలు.!. టీటీడీ సీరియస్..

Ttd board serious on ysrcp ex mla Ravindra nath reddy: తిరుమల శ్రీవారిని భక్తులు కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. మనదేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా..ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి భక్తులు తండోపతండాలుగా ఇక్కడకు వస్తుంటారు.  ప్రతిరోజు కూడా స్వామివారిని భక్తులు దర్శించుకుని తమ మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ఈ క్రమంలో తిరుమలకు వచ్చే వారి సంఖ్య ఏమాత్రం తగ్గక పోగా క్రమంగా పెరుగుతూనే ఉంది.ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ బోర్డుసైతం శ్రీ వారి భక్తులకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంటుంది.

అయితే.. పవిత్రమైన తిరుమలలో రాజకీయాలు మాట్లాడొద్దని ఇప్పటికే టీటీడీ పలు నిర్ణయాలు తీసుకుంది. కేవలం స్వామి వారి గురించి స్తుతిస్తు, తమ అనుభవాలు లేదా భక్తితో ఆయనపై తమ నమ్మకాన్ని చెప్పడం మొదలైన మాటలు తప్పకాంట్రవర్సీ రాజేసేవి, తప్పుడు మాటలు,రాజకీయాలు మాట్లడొద్దని టీటీడీ పాలక మండలి ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది.

ఈ క్రమంలో  టీటీడీ తిరుమలలో ఎవరైన రాజకీయాలు మాట్లాడితే ఇప్పటికే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది.  ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. మాజీ సీఎం జగన్ మేనమామ తిరుమలలో కాంట్రవర్సీనీ రాజేశారు. పులివెందులలో జరుగనున్న జెట్పీటీసీ ఎన్నికలపై మాట్లాడారు. కూటమి సూపర్ సిక్స్, సూపర్ సెవన్ అంటూ ప్రజల్ని మోసం చేసి అధికారంలోకి వచ్చిందన్నారు.

ప్రజలు పులివెందులలో ఓటుతో చంద్రబాబు సర్కారుకు బుద్ది చెప్పాలని కూడా కమలపూరం మాజీ ఎమ్మెల్యే రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.  ప్రజలంతా జగన్ వెంట తామున్నామని చెబుతూ.. 12న పులి వెందులలో భారీగా ఓట్లు వేసి వైసీపీని గెల్పించుకొవాలన్నారు.

Read more: Tirumala Temple Video: తిరుమలలో ఆటో గ్యాంగ్ అరాచకం.. శ్రీవారి భక్తులపై దాడి.. వీడియో వైరల్..

ఈ క్రమంలో దీనిపై ప్రస్తుతం రచ్చ మొదలైంది. తిరుమలలో ఇలాంటి కాంట్రవర్సీ మాటలు ఏంటని కూడా  టీటీడీ సీరియస్ అయ్యింది. టీటీడీ పాలక మండలి తీసుకున్న నిర్ణయానికి ఈ వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా విరుద్దమని టీటీడీ విజిలెన్స్ సీరియస్ అయ్యింది.దీనిపై మాజీ ఎమ్మెల్యే  రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి పై చర్యలకు టీటీడీ సిద్దమైంది. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

tirumalaTTD Newsysrcp ex mla Ravindra nath reddyTirumala Darshanttd board

Trending News