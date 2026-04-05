Venkateswara Swamy Temple: నెదర్లాండ్స్‌లో రూ. 250 కోట్లతో శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణం.. 33.5 ఎకరాల భూమి కేటాయింపు

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 5, 2026, 02:52 PM IST

Trending Photos

Tomorrow Bandh: 36 గంటల పాటు ఆ సేవలు బంద్..రెండు రోజులపాటు నిలిపివేత!
6
Mee Seva services Bandh
Tomorrow Bandh: 36 గంటల పాటు ఆ సేవలు బంద్..రెండు రోజులపాటు నిలిపివేత!
Brahmamudi Kavya Remuneration: &#039;బ్రహ్మముడి&#039; కావ్య నెలకు ఎంత సంపాదిస్తుందో తెలుసా? ఒక్కో ఎపిసోడ్‌కు భారీగా రెమ్యూనరేషన్!!
7
brahmamudi kavya
Brahmamudi Kavya Remuneration: 'బ్రహ్మముడి' కావ్య నెలకు ఎంత సంపాదిస్తుందో తెలుసా? ఒక్కో ఎపిసోడ్‌కు భారీగా రెమ్యూనరేషన్!!
Healthy Liver: ఖరీదైన ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు.. ఈ 5 నియమాలు చాలు!
5
Healthy Liver Tips
Healthy Liver: ఖరీదైన ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు.. ఈ 5 నియమాలు చాలు!
Poco M7 Pro 5g: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.4,000 లోపే Poco M7 Pro 5G.. ఈ ఆఫర్ మిస్ అవ్వకండి!
6
Poco M7 Pro 5G
Poco M7 Pro 5g: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.4,000 లోపే Poco M7 Pro 5G.. ఈ ఆఫర్ మిస్ అవ్వకండి!
Venkateswara Swamy Temple In Netherlands: కలియుగ దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా భక్తులున్నారు. అందుకే కేవలం మన దేశం నుంచే కాక.. ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి భక్తులు తరలివచ్చి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుంటారు. ఇదిలా ఉంటే.. దేశవ్యాప్తంగా శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాలను నిర్మించేందుకు టీటీడీ సిద్ధమయ్యింది. ఇప్పటికే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాలను నిర్మిస్తోంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా నెదర్లాండ్స్‌లో శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీకారం చుట్టింది. 

నెదర్లాండ్స్‌లో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ నిర్మాణానికి గాను 33.5 ఎకరాల భూమిని అక్కడి ప్రభుత్వం ‘శ్రీ వసుదైవ కుటుంబం’ సంస్థకు అందజేసినట్లు టీటీడీ చైర్మన్ బి.ఆర్. నాయుడు వెల్లడించారు. ప్రభుత్వం కేటాయించిన ఈ భూమిలో.. రూ. 250 కోట్లతో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ నిర్మాణం చేపట్టాలని శ్రీ వసుదైవ కుటుంబం సంస్థ నిర్ణయించిందని ఆయన తెలిపారు. 

ఈ క్రమంలో నెదర్లాండ్స్‌లో నిర్మించబోయే శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణానికి టీటీడీ సహకారం కోరినట్లు బి.ఆర్. నాయుడు పేర్కొన్నారు. ఆలయ గోపురాలు, ప్రాకారాలతో పాటు.. శిల్పకళా సౌందర్యం ఉట్టిపడేలా ఆలయాన్ని నిర్మించనున్నారని, టీటీడీ నుంచి స్థపతి సహకారం అందించాలని శ్రీ వసుదైవ కుటుంబం సంస్థ అధ్యక్షులు అశోక్ కుమార్ కోరారని నాయుడు తెలిపారు. ఈ వినతిపై టీటీడీ సానుకూలంగా ఉన్నట్లు చైర్మన్ వెల్లడించారు.

శ్రీ వసుదైవ కుటుంబం అనేది నెదర్లాండ్స్‌లో ఉన్న ఒక లాభాపేక్షలేని సంస్థ. ‘ప్రపంచమే ఒక కుటుంబం’ అనే సూత్రం ఆధారంగా భారతీయ సంస్కృతిని మరియు ఆధ్యాత్మికతను ప్రోత్సహించడానికి ఈ సంస్థ కార్యక్రమాలు చేస్తోంది. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా శ్రీవారి ఆలయాలు నిర్మించేందుకు టీటీడీ ముందుకు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.

Also Read: AP Anganwadi Jobs: నిరుద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. పరీక్ష లేకుండానే టెన్త్ అర్హతతో గవర్నమెంట్ జాబ్.. ఎక్కడంటే..?  

Also Read: Etela Rajender: పార్టీలు మారడం బట్టలు మార్చినంత ఈజీ కాదు.. ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

