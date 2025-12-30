English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vaikuntha Ekadashi Dwara Darshan: షెడ్యూల్ కన్నా ముందే ప్రారంభించాం.. వైకుంఠ ఉత్తర ద్వార దర్శనాలపై టీటీడీ చైర్మన్ కీలక ప్రకటన..

Ttd chairman br naidu on vaikunta Ekadashi: తిరుమలలో ఎక్కడ చూసిన కూడా భక్తజన సందోహం కన్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా ముందుగా అనుకున్న దాని కన్నా ముందే తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలను ప్రారంభించినట్లు టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ప్రకటించారు. మరోవైపు తిరుమలలో సామాన్యుల నుంచి సిని, రాజకీయ ప్రముఖులు స్వామి వారి దర్శనాలకు క్యూలు కట్టారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 30, 2025, 10:13 AM IST
  • వైకుంఠ దర్శనాలు ఘనంగా ప్రారంభం..
  • బీఆర్ నాయుడు కీలక వ్యాఖ్యలు..

Ttd chairaman br naidu key update to pilgrims on vaikutha Ekadashi: తిరుమల ప్రస్తుతం గోవింద నామ స్మరణలతో పులకించిపోతుంది. వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినం నేపథ్యంలో శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు సామాన్యుల నుంచి రాజకీయ, సినిమా ప్రముఖులు పొటెత్తారు. ముఖ్యంగా తిరుమలలో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన భక్తులతో తిరుమల కొండ కిట కిట లాడుతుంది.  అయితే.. తిరుమలలో సోమవారం అర్ధరాత్రి 12:05 నిమిషాలకు వైకుంఠ ద్వార తలుపులను తెరిచారు. పండితులు ప్రత్యేకంగా కైంకర్యాలు, వైదిక క్రతువులను నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు.

తెల్లవారు జామున 1 నుంచి 2 గంటల తర్వాత రాజకీయ, సిని ప్రముఖులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు.  అదే విధంగా ప్రస్తుతం తిరుమలలో ఉత్తర ద్వార దర్శనం ఘనంగా ప్రారంభమైందని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
అదే విధంగా.. అనుకున్న దాని కన్నా ముందుగానే దర్శనాలు ప్రారంభించినట్ల టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు  తెలిపారు. ఎక్కడ కూడా చిన్నపాటి ఇబ్బందులు లేకుండా  కట్టుదిట్టమైన భద్రత చర్యలు చేపట్టినట్లు టీటీడీ తెలిపింది.

 గతంలో జరిగిన కొన్ని అనుకొని అనుభవాల నేపథ్యంలో.. కనివిరిగని రీతిలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల ఏర్పాట్లను చేశామని బీఆర్ నాయుడు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. మరోవైపు టీటీడీ చర్యల ఏర్పాట్లపై శ్రీవారి భక్తులు సైతం హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 2 వరకు లక్కీ డీప్ లో వచ్చిన వారికి వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు కల్పించనున్నారు.

Read more: Vaikuntha Ekadashi 2025: కొండంత భక్తులతో తిరుమలలో వైకుంఠ శోభ.. శ్రీ వారిని దర్శించుకుంటున్న పుముఖులు..

అదే విధంగా జనవరి 2 నుంచి 8 వ తేదీ వరకు సర్వదర్శనంలో భాగంగా శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కల్పించనున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది. మొదటి మూడు రోజులు మాత్రం లక్కీ డీప్ టోకెన్లు లేని వారు రావద్దని టీటీడీ కోరింది. అదే విధంగా వారికి కేటాయించ  ప్రదేశాల్లో సరైన సమయంలో వెళ్లి క్యూలైన్ లలో ఉండాలని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు కోరారు. ఎలాంటి సోషల్ మీడియా రూమర్స్ లను నమ్మవద్దని కూడా తెలిపారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Vaikuntha Ekadashitirumalamukkoti ekadashiBR Naiduvaikunta Ekadashi festival

