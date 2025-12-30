Vaikuntha Ekadashi Dwara Darshan: షెడ్యూల్ కన్నా ముందే ప్రారంభించాం.. వైకుంఠ ఉత్తర ద్వార దర్శనాలపై టీటీడీ చైర్మన్ కీలక ప్రకటన..

Ttd chairaman br naidu key update to pilgrims on vaikutha Ekadashi: తిరుమల ప్రస్తుతం గోవింద నామ స్మరణలతో పులకించిపోతుంది. వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినం నేపథ్యంలో శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు సామాన్యుల నుంచి రాజకీయ, సినిమా ప్రముఖులు పొటెత్తారు. ముఖ్యంగా తిరుమలలో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన భక్తులతో తిరుమల కొండ కిట కిట లాడుతుంది. అయితే.. తిరుమలలో సోమవారం అర్ధరాత్రి 12:05 నిమిషాలకు వైకుంఠ ద్వార తలుపులను తెరిచారు. పండితులు ప్రత్యేకంగా కైంకర్యాలు, వైదిక క్రతువులను నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు.
తెల్లవారు జామున 1 నుంచి 2 గంటల తర్వాత రాజకీయ, సిని ప్రముఖులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు. అదే విధంగా ప్రస్తుతం తిరుమలలో ఉత్తర ద్వార దర్శనం ఘనంగా ప్రారంభమైందని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
అదే విధంగా.. అనుకున్న దాని కన్నా ముందుగానే దర్శనాలు ప్రారంభించినట్ల టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. ఎక్కడ కూడా చిన్నపాటి ఇబ్బందులు లేకుండా కట్టుదిట్టమైన భద్రత చర్యలు చేపట్టినట్లు టీటీడీ తెలిపింది.
గతంలో జరిగిన కొన్ని అనుకొని అనుభవాల నేపథ్యంలో.. కనివిరిగని రీతిలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల ఏర్పాట్లను చేశామని బీఆర్ నాయుడు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. మరోవైపు టీటీడీ చర్యల ఏర్పాట్లపై శ్రీవారి భక్తులు సైతం హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 2 వరకు లక్కీ డీప్ లో వచ్చిన వారికి వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు కల్పించనున్నారు.
Read more: Vaikuntha Ekadashi 2025: కొండంత భక్తులతో తిరుమలలో వైకుంఠ శోభ.. శ్రీ వారిని దర్శించుకుంటున్న పుముఖులు..
అదే విధంగా జనవరి 2 నుంచి 8 వ తేదీ వరకు సర్వదర్శనంలో భాగంగా శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కల్పించనున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది. మొదటి మూడు రోజులు మాత్రం లక్కీ డీప్ టోకెన్లు లేని వారు రావద్దని టీటీడీ కోరింది. అదే విధంగా వారికి కేటాయించ ప్రదేశాల్లో సరైన సమయంలో వెళ్లి క్యూలైన్ లలో ఉండాలని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు కోరారు. ఎలాంటి సోషల్ మీడియా రూమర్స్ లను నమ్మవద్దని కూడా తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి