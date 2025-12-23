English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Vaikunta Dwara Darshan: దయచేసి ఆ ప్రచారాలు నమ్మోద్దు.. వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనాలపై బీఆర్ నాయుడు కీలక ప్రకటన..

Vaikunta Dwara Darshan: దయచేసి ఆ ప్రచారాలు నమ్మోద్దు.. వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనాలపై బీఆర్ నాయుడు కీలక ప్రకటన..

Br naidu key announcement on vaikunta dwara darshan:   కొంత మంది కావాలని వైకుంఠ దర్శనాలపై లేనీపోని అపోహలు క్రియేట్ చేస్తున్నారని బీఆర్ నాయుడు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యంగా వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులు ఈ విషయాల్ని గుర్తుంచుకోవాలన్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 23, 2025, 06:44 PM IST
  • తిరుమల ఉత్తర ద్వార దర్శనాలపై టీటీడీ కీలక ఏర్పాట్లు..
  • భక్తులకు బీర్ నాయుడు కీలక విన్నపం..

Trending Photos

D Mart Founder: 12వ తరగతి పాసయ్యాడు.. కట్ చేస్తే డీ మార్ట్ స్థాపించి ఎక్కడికో వెళ్లిపోయారు..!
6
Radhakishan Damani
D Mart Founder: 12వ తరగతి పాసయ్యాడు.. కట్ చేస్తే డీ మార్ట్ స్థాపించి ఎక్కడికో వెళ్లిపోయారు..!
Oneplus Turbo: వన్‌ప్లస్ న్యూ మొబైల్.. 9,000mAh బ్యాటరీతో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
5
Oneplus Turbo
Oneplus Turbo: వన్‌ప్లస్ న్యూ మొబైల్.. 9,000mAh బ్యాటరీతో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
YouTube 1 Crore Views Earnings: యూట్యూబ్‌లో కోటి వ్యూస్‌ వస్తే ఫ్లాట్‌ఫామ్‌ మీకు ఎంత చెల్లిస్తుంది.. తెలిస్తే షాక్‌ అవుతారు..!!
7
Youtube earnings india
YouTube 1 Crore Views Earnings: యూట్యూబ్‌లో కోటి వ్యూస్‌ వస్తే ఫ్లాట్‌ఫామ్‌ మీకు ఎంత చెల్లిస్తుంది.. తెలిస్తే షాక్‌ అవుతారు..!!
Dustbin Vastu: ఇంట్లో చెత్తబుట్టను ఈ దిశలో పెడుతున్నారా? అయితే దరిద్రం వెంటాడుతుంది!
5
Dust Bin
Dustbin Vastu: ఇంట్లో చెత్తబుట్టను ఈ దిశలో పెడుతున్నారా? అయితే దరిద్రం వెంటాడుతుంది!
Vaikunta Dwara Darshan: దయచేసి ఆ ప్రచారాలు నమ్మోద్దు.. వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనాలపై బీఆర్ నాయుడు కీలక ప్రకటన..

Ttd chairman br naidu urges to devotees vaikunta dwara darshan: తిరుమలలో ప్రస్తుతం వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్తర ద్వార దర్శనాలపై టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా డిసెంబర్ 30 జన్వరి 8 వరకు ఉత్తర ద్వార దర్శనాలను ఏర్పాటు చేశారు. సామాన్య భక్తులే ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా సీఎం చంద్రబాబునాయుడు ఆదేశాల మేరకు టీటీడీ కీలక చర్యలు తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం వైకుంఠ దర్శనాలపై టీటీడీ పాలక మండలి సమావేశం అయ్యింది. దీనిపై ముగ్గురు ఏపీ మంత్రులు కూడా పాల్గొని అధికారులతో తీసుకొవాల్సిన చర్యలపై సమాలోచనలు జరిపారు. ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు  తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలపై వచ్చే పుకార్లను నమ్మోద్దని కోరారు.

Add Zee News as a Preferred Source

కొంత మంది సోషల్ మీడియాలో లేని పోనీ దుష్ర్పచారాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఇలాంటి వాటితో భక్తులు అపోహలకు గురౌతున్నారన్నారు. డిసెంబర్ 30, 31, జనవరి 1 తేదీల్లో ఈ-డిప్ టోకెన్లు ఉన్న భక్తులకు మాత్రమే వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కల్పిస్తున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆ మూడు రోజుల్లో టోకెన్లు లేని వారికి దర్శనం ఉండదని, అయితే జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు సర్వదర్శనం క్యూలైన్ల ద్వారా దర్శించుకోవచ్చని తెలిపారు. అదే విధంగా..

టోకెన్లు లేని భక్తులు తిరుమలకు రావొద్దని చెప్పే అధికారం ఎవరికీ లేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. దర్శనం లేనప్పటికీ, తిరుమల క్షేత్రానికి వచ్చే భక్తులను ఎవరూ అడ్డుకోరని భరోసా ఇచ్చారు. నకిలీ దర్శనం టికెట్ల పై మాత్రం అప్రమత్తంగా ఉండాలని భక్తులను కోరారు.

Read more: Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. భక్తులు ఆ టైమ్‌లోనే రావాలి: టీటీడీ

గతంలో  జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనలను దృష్టిలో ఉంచుకొని, భక్తుల రద్దీని నియంత్రించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో అన్ని శాఖల అధికారులతో కలిసి విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు బీఆర్ నాయుడు వివరించారు. తిరుమలకు వచ్చే భక్తులందరూ కూడా టీటీడీ సూచనలు పాటిస్తూ,  సంయమనంతో , ప్రశాంతంగా స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవాలని బీఆర్ నాయుడు ఒక ప్రకటనలో కోరారు.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaVaikunta dwara darshanTTD Latest NewsBR NaiduTirumala Darshan

Trending News