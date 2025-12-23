Vaikunta Dwara Darshan: దయచేసి ఆ ప్రచారాలు నమ్మోద్దు.. వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనాలపై బీఆర్ నాయుడు కీలక ప్రకటన..

Ttd chairman br naidu urges to devotees vaikunta dwara darshan: తిరుమలలో ప్రస్తుతం వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్తర ద్వార దర్శనాలపై టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా డిసెంబర్ 30 జన్వరి 8 వరకు ఉత్తర ద్వార దర్శనాలను ఏర్పాటు చేశారు. సామాన్య భక్తులే ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా సీఎం చంద్రబాబునాయుడు ఆదేశాల మేరకు టీటీడీ కీలక చర్యలు తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం వైకుంఠ దర్శనాలపై టీటీడీ పాలక మండలి సమావేశం అయ్యింది. దీనిపై ముగ్గురు ఏపీ మంత్రులు కూడా పాల్గొని అధికారులతో తీసుకొవాల్సిన చర్యలపై సమాలోచనలు జరిపారు. ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలపై వచ్చే పుకార్లను నమ్మోద్దని కోరారు.
కొంత మంది సోషల్ మీడియాలో లేని పోనీ దుష్ర్పచారాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఇలాంటి వాటితో భక్తులు అపోహలకు గురౌతున్నారన్నారు. డిసెంబర్ 30, 31, జనవరి 1 తేదీల్లో ఈ-డిప్ టోకెన్లు ఉన్న భక్తులకు మాత్రమే వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కల్పిస్తున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆ మూడు రోజుల్లో టోకెన్లు లేని వారికి దర్శనం ఉండదని, అయితే జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు సర్వదర్శనం క్యూలైన్ల ద్వారా దర్శించుకోవచ్చని తెలిపారు. అదే విధంగా..
టోకెన్లు లేని భక్తులు తిరుమలకు రావొద్దని చెప్పే అధికారం ఎవరికీ లేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. దర్శనం లేనప్పటికీ, తిరుమల క్షేత్రానికి వచ్చే భక్తులను ఎవరూ అడ్డుకోరని భరోసా ఇచ్చారు. నకిలీ దర్శనం టికెట్ల పై మాత్రం అప్రమత్తంగా ఉండాలని భక్తులను కోరారు.
Read more: Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. భక్తులు ఆ టైమ్లోనే రావాలి: టీటీడీ
గతంలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనలను దృష్టిలో ఉంచుకొని, భక్తుల రద్దీని నియంత్రించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో అన్ని శాఖల అధికారులతో కలిసి విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు బీఆర్ నాయుడు వివరించారు. తిరుమలకు వచ్చే భక్తులందరూ కూడా టీటీడీ సూచనలు పాటిస్తూ, సంయమనంతో , ప్రశాంతంగా స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవాలని బీఆర్ నాయుడు ఒక ప్రకటనలో కోరారు.
