  Tirumala: ఆ ప్రచారంలో నిజం లేదు.. తిరుపతి గోవింద రాజస్వామి ఘటనపై టీటీడీ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Dunks man climbs Govinda raja swamy temple: తిరుపతిలోని ప్రసిద్ద గోవింద రాజస్వామి ఆలయం గోపురంపైన ఎక్కి మందుబాల్ అర్ధరాత్రి హల్ చల్ చేశాడు.ఈ ఘటనపై టీటీడీ బిగ్ క్లారిటీ ఇచ్చింది. కొంత మంది దీనిపై అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారని మండిపడింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 3, 2026, 03:41 PM IST
  • గోవింద రాజస్వామి ఆలయం ఘటనపై టీటీడీ క్లారిటీ..
  • పుకార్లు వైరల్ చేస్తే చర్యలు అంటూ వ్యాఖ్యలు..

TTd clarifies on Drunk man climbs Tirumala govinda raja swamy gopuram controversy: తిరుమలలో ప్రస్తుతం వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో నిన్న అర్దరాత్రి తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో మద్యం మత్తులో ఒక వ్యక్తి ఆలయం గోపురం ఎక్కి హల్ చేశాడు. భద్రత సిబ్బంది కళ్లుగప్పి గోపురంపైన ఎక్కాడు.ఆ తర్వాత పోలీసులు గమనించి ఆ వ్యక్తిని కిందకు దించారు. అతగాడు.. నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన కట్టాడి తిరుపతి అనే వ్యక్తి గా గుర్తించారు. తనకు లిక్కర్ కావాలని కూడా డిమాండ్ చేశాడు. వెంటనే పోలీసులు రంగంలోకి దిగి  అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

ముఖ్యంగా భద్రతా వలయాన్ని దాటుకుని ఆ వ్యక్తి గోపురం ఎక్కడం పెను సంచనలంగా మారింది. ఒక వైపు భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో.. భద్రతా పర్యవేక్షణలో లోపం వల్లే ఇది జరిగిందని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. దీనిపై కొంత మంది మందుబాబు ఆలయంపైన ఉన్న కలశాలను ధ్వంసం చేశాడని ప్రచారం చేస్తున్నారు.

దీనిపై టీటీడీ రంగంలోకి క్లారిటీ ఇచ్చింది. నిజామాబాద్ కు చెందిన వ్యక్తి గోవింద రాజస్వామి ఆలయం పైన ఎక్కాడని దీంతో అతడ్ని పోలీసులు, టీటీడీ విజిలెన్స్ రంగంలోకి దిగి అదుపులోకి తీసుకున్నారన్నారు. అయితే.. ఆలయంపైన ఉన్నగోపురం కలశాలను ధ్వంసం చేశాడని వస్తున్న వార్తలలో నిజంలేదని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. 

Read more: Pawan kalyan: ఆ అంజన్న దయవల్లే బతికాను.. కొండ గట్టులో భావోద్వేగానికి గురైన పవన్ కళ్యాణ్.. ఏమన్నారంటే..?

 తిరుమలలో ప్రస్తుతం వైకుంఠ దర్శనాల నేపథ్యంలో స్వామివారికి ఉచితంగా దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తున్నారు. జనవరి 8 వరకు ఈ దర్శనాలు కొనసాగనున్నాయి.మరోవైపు తిరుమలలో ప్రస్తుతం భక్తులు రద్దీ అమాంతం పెరిగిపోయింది. సర్వదర్శనాలకు దాదాపు ఒక రోజు పడుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా తిరుపతిలో చోటుచేసుకున్న ఘటన ఒకింత ఆందోళన కల్గించేదిగా మారింది. మరోవైపు మందుబాబును తిరుపతి పీఎస్ కు తరలించి పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

Read more: Pawan kalyan: ఆ అంజన్న దయవల్లే బతికాను.. కొండ గట్టులో భావోద్వేగానికి గురైన పవన్ కళ్యాణ్.. ఏమన్నారంటే..?

 

 

