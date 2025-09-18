English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala Alipiri Ido Issue: తిరుమల అలిపిరి వివాదంలో కీలక పరిణామం.. పోలీసుల ఎదుట భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి.!.

Bhumana karunakar reddy idol controversy: మాజీ టీటీడీ చైర్మన్ భూమన కు అలిపిరి పోలీసులు ఇప్పటికే శ్రీ మహా విష్ణువు విగ్రహం వివాదంలో నోటీసులు జారీ చేశారు.  తమ ఎదుట హజరు కావాలని ఆదేశించారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 18, 2025, 11:33 AM IST
  • తిరుమల అలిపిరిలో విగ్రహం వివాదం..
  • పోలీసుల ఎదుట భూమన..

Trending Photos

AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!
6
Gold mines in india
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!
Anushka Shetty: నా లైఫ్ లో చేసిన అతి పెద్ద తప్పు అదే.. అనుష్క శెట్టి షాకింగ్ కామెంట్స్..
6
Anushka Shetty
Anushka Shetty: నా లైఫ్ లో చేసిన అతి పెద్ద తప్పు అదే.. అనుష్క శెట్టి షాకింగ్ కామెంట్స్..
Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!
8
Old 100 Hundred Rupees
Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!
Telangana Rains: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షం.. 4 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
5
telangana rains
Telangana Rains: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షం.. 4 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
Tirumala Alipiri Ido Issue: తిరుమల అలిపిరి వివాదంలో కీలక పరిణామం.. పోలీసుల ఎదుట భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి.!.

Ttd Ex chairman bhumana karunakar reddy controversy: తిరుమల అలిపిరి మార్గంలో ఉన్న శ్రీమహా విష్ణువు విగ్రహంను టీటీడీ అస్సలు పట్టించుకొకుండా వదిలేసిందని టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ముఖ్యంగా అపరి శుభ్రవాతావరణంలో, మద్యం బాటిళ్ల మధ్య స్వామివారి విగ్రహంను ఉండటం పెద్ద వివాదంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై  ఏపీలో పొలిటికల్ గా హీటెక్కింది. దీనిపై టీటీడీతో పాటు, ఏపీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం కూడా క్లారిటీ ఇచ్చారు.

Add Zee News as a Preferred Source

అది శనీశ్వరుడి విగ్రహం అంటూ కూడా చెప్పారు. శనీశ్వరుడికి ఎక్కడైన శంఖు, చక్రాలు ఉంటాయా..?.. అంటూ ప్రశ్నలు గుప్పించారు.  మరోవైపు టీటీడీ డిప్యూటీ ఈవో గోవింద రాజు ఫిర్యాదుమేరకు అలిపిరి పోలీసులు కేసును నమోదు చేశారు.  దీనిపై భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

తిరుమలలో తప్పిదాలు జరిగినంత కాలం తాను ప్రశ్నిస్తునే ఉంటానన్నారు.  శనీశ్వరుడ్ని ఒక దెయ్యంలా ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రచారం చేస్తుందని ఫైర్ అయ్యారు. అలిపిరి వద్ద విగ్రహం నెగ్లిజెన్సీగా పడేశారని చెబితే.. తనపై కేసులు పెడతారా అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. టీటీడీ పాలక మండలి తప్పిదాలు చేస్తున్నంత కాలం ఎందాకైన ప్రశ్నిస్తానని, పోరాటం చేస్తానని కూడా భూమన స్పష్టం చేశారు.

Read more: Python spotted in Tirumala Video: వామ్మో.. తిరుమల మెట్ల మార్గంలో 12 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ.. షాకింగ్ వీడియో ..

ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే.. వైసీపీ నేత భూమన కరుణాకర్ రెడ్డికి పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు.  ఈరోజు ఉదయం 10 గంటలకు తమ ఎదుట హజరు కావాలని పోలీసులు ఆదేశించారు. ఈ నేపథ్యంలో భూమన అలిపిరి పీఎస్ లో విచారణకు హజరయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaBhumana Karunakar Reddyttd idol issueTTD Latest NewsTirumala Darshan

Trending News