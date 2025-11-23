TTD Ghee Scam: తిరుమల కొండపై ఘోరం..కల్తీ చేసిన నెయ్యితో 20 కోట్ల లడ్డూల తయారీ..భక్తులు తిన్నారు కూడా!

TTD Ghee Adulteration Case CBI: గత వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో (2019–2024) తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి లడ్డూల తయారీలో భారీ ఎత్తున కల్తీ జరిగిందని సిట్ విచారణలో నిర్ధారణ అయింది. ఆ ఐదేళ్ల కాలంలో తయారు చేసిన మొత్తం 48.76 కోట్ల లడ్డూలలో, దాదాపు 40 శాతం అంటే 20.01 కోట్ల లడ్డూలను కల్తీ నెయ్యితోనే తయారు చేసినట్లు తేలింది.
రూ. 250 కోట్లతో నకిలీ నెయ్యి కొనుగోలు
తిరుమలలో లడ్డూల తయారీకి వాడిన నెయ్యిలో పామాయిల్, పామ్కెర్నల్ ఆయిల్, ఇతర రసాయనాలను ఉపయోగించినట్లు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం నిగ్గు తేల్చింది. వైకాపా హయాంలోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ధర్మకర్తల మండలి అధికారులు లడ్డూల తయారీకి ఉత్తరాఖండ్ (భోలేబాబా డెయిరీ), తమిళనాడు (ఏఆర్ డెయిరీ), తిరుపతి (వైష్ణవి డెయిరీ), ఉత్తరప్రదేశ్ (మాల్గంగ డెయిరీ) వంటి నాలుగు డెయిరీలకు నెయ్యి సరఫరా కోసం రూ.250 కోట్లు చెల్లించింది.
మొత్తంగా తిరుమలలోని లడ్డూల తయారీకి 1.61 కోట్ల కిలోల నెయ్యి కొనుగోలు చేయగా.. అందులో 68 లక్షల కిలోల నెయ్యి కల్తీదిగా సిట్ గుర్తించింది. శ్రీవారి ఆలయంలో రోజుకు 3.5-4 లక్షల లడ్డూలు తయారు చేస్తారు. అందుకు గానూ రోజుకు 12 నుంచి 13 వేల కిలోల నెయ్యి అవసరం. ఐదేళ్లలో రోజూ 40 శాతం కల్తీ నెయ్యినే వాడారు.
భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీశారు: టీటీడీ ఛైర్మన్ ఆగ్రహం
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ఇదే విషయమై మీడియాతో మాట్లాడారు. వైసీపీ ప్రభుత్వంలో ఏర్పాటైన ధర్మకర్తల మండలితో అధికారులు కుమ్మక్కై భారీ అవినీతికి పాల్పడ్డారని బీఆర్ నాయుడు ఆరోపించారు. కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసే సంస్థలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీశారని సిట్ దర్యాప్తులో తేలిందని ఆయన అన్నారు. వైసీపీ హయాంలో తిరుమలలో జరిగిన మరిన్ని అక్రమాలు త్వరలోనే వెలుగులోకి వస్తాయని టీటీడీ ఛైర్మన్ హెచ్చరించారు.
