Tirumala: శ్రీవారి లడ్డూ రహస్యం ఇదే..నెయ్యి కొనుగోలులో కీలక మార్పులు!

TTD Laddu: తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం అంటే భక్తులకు అపారమైన విశ్వాసం. లడ్డూ నాణ్యత, రుచి విషయంలో ఎలాంటి అనుమానాలకు తావు లేకుండా చూడాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు (టీటీడీ) కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. 2024కి ముందు లడ్డూ నాణ్యతపై వచ్చిన విమర్శలను దృష్టిలో పెట్టుకుని, బీ.ఆర్. నాయుడు నేతృత్వంలోని కొత్త టీటీడీ బోర్డు నెయ్యి కొనుగోలు విధానంలో పెద్ద మార్పులు చేసింది.
మొదటగా, నెయ్యి రవాణా సమయంలో నాణ్యత తగ్గకుండా ఉండేందుకు సేకరణ పరిధిని తగ్గించారు. గతంలో 1500 కిలోమీటర్ల వరకు నెయ్యి తెప్పించేవారు. ఇప్పుడు ఆ పరిధిని 800 కిలోమీటర్లకు తగ్గించారు. అలాగే నెయ్యి రవాణా చేసే ప్రతి ట్యాంకర్కు జీపీఎస్ లాక్ సిస్టమ్ను తప్పనిసరి చేశారు. దీని వల్ల ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడికి నెయ్యి వెళ్తుందో పూర్తిగా పర్యవేక్షించవచ్చు.
నెయ్యి నాణ్యత విషయంలో కూడా కఠినమైన పరీక్షలు అమలు చేస్తున్నారు. మిల్క్ ఫ్యాట్ స్వచ్ఛత పరీక్షలు, సెన్సరీ పరీక్షలు, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల ప్రకారం చెకింగ్ చేస్తున్నారు. డైరీ సంస్థల తయారీ సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసేందుకు ప్రత్యేక స్కోర్ విధానాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టారు.
టెండర్ల విషయంలో కూడా పారదర్శకత పాటించారు. 2024 నుంచి 2025 వరకు ఏడుసార్లు విడివిడిగా టెండర్లు నిర్వహించి, మొత్తం 65 లక్షల కిలోల నెయ్యి సేకరించారు. ఈ టెండర్లలో ఏడు ప్రముఖ డైరీ సంస్థలు పాల్గొన్నాయి. నాణ్యత ప్రమాణాలు పూర్తి చేసిన సంస్థలకే ఆర్డర్లు ఇచ్చారు.
కొన్ని ఆరోపణలపై టీటీడీ స్పష్టత ఇచ్చింది. నందినీ డైరీని తప్పించారనే ప్రచారం అవాస్తవమని తెలిపింది. నిజానికి నందినీ డైరీ నాలుగు టెండర్లు దక్కించుకుని అవసరమైన నెయ్యిలో ఎక్కువ భాగం సరఫరా చేస్తోందని పేర్కొంది. అలాగే కేవలం ఒక డైరీకే టెండర్లు ఇచ్చారనే ఆరోపణ కూడా నిజం కాదని స్పష్టం చేసింది.
నెయ్యి ధరలు పెరగడానికి కారణం పాలు ధరలు పెరగడమేనని టీటీడీ తెలిపింది. గతంతో పోలిస్తే పాల ధరలు భారీగా పెరిగినందున, నెయ్యి ధర కూడా పెరగడం సహజమని వివరించింది. ఈ ధరలను జాతీయ స్థాయి నిపుణుల సూచనల మేరకే నిర్ణయించామని పేర్కొంది.
