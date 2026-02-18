English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Tirumala: శ్రీవారి లడ్డూ రహస్యం ఇదే..నెయ్యి కొనుగోలులో కీలక మార్పులు!

Tirumala: శ్రీవారి లడ్డూ రహస్యం ఇదే..నెయ్యి కొనుగోలులో కీలక మార్పులు!

Tirumala Ladoo  శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం నాణ్యతపై వచ్చిన అనుమానాలకు చెక్ పెట్టేందుకు టీటీడీ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. నెయ్యి కొనుగోలు విధానంలో పారదర్శకత పెంచుతూ, రవాణా పరిధి తగ్గింపు, కఠిన నాణ్యత పరీక్షలు, జీపీఎస్ పర్యవేక్షణ వంటి మార్పులు అమలు చేసింది. భక్తుల విశ్వాసాన్ని కాపాడటమే లక్ష్యంగా టీటీడీ ముందుకు సాగుతోంది.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Feb 18, 2026, 08:30 AM IST

Tirumala: శ్రీవారి లడ్డూ రహస్యం ఇదే..నెయ్యి కొనుగోలులో కీలక మార్పులు!

TTD Laddu:  తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం అంటే భక్తులకు అపారమైన విశ్వాసం. లడ్డూ నాణ్యత, రుచి విషయంలో ఎలాంటి అనుమానాలకు తావు లేకుండా చూడాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు (టీటీడీ) కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. 2024కి ముందు లడ్డూ నాణ్యతపై వచ్చిన విమర్శలను దృష్టిలో పెట్టుకుని, బీ.ఆర్. నాయుడు నేతృత్వంలోని కొత్త టీటీడీ బోర్డు నెయ్యి కొనుగోలు విధానంలో పెద్ద మార్పులు చేసింది.

మొదటగా, నెయ్యి రవాణా సమయంలో నాణ్యత తగ్గకుండా ఉండేందుకు సేకరణ పరిధిని తగ్గించారు. గతంలో 1500 కిలోమీటర్ల వరకు నెయ్యి తెప్పించేవారు. ఇప్పుడు ఆ పరిధిని 800 కిలోమీటర్లకు తగ్గించారు. అలాగే నెయ్యి రవాణా చేసే ప్రతి ట్యాంకర్‌కు జీపీఎస్ లాక్ సిస్టమ్‌ను తప్పనిసరి చేశారు. దీని వల్ల ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడికి నెయ్యి వెళ్తుందో పూర్తిగా పర్యవేక్షించవచ్చు.

నెయ్యి నాణ్యత విషయంలో కూడా కఠినమైన పరీక్షలు అమలు చేస్తున్నారు. మిల్క్ ఫ్యాట్ స్వచ్ఛత పరీక్షలు, సెన్సరీ పరీక్షలు, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల ప్రకారం చెకింగ్ చేస్తున్నారు. డైరీ సంస్థల తయారీ సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసేందుకు ప్రత్యేక స్కోర్ విధానాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టారు.

టెండర్ల విషయంలో కూడా పారదర్శకత పాటించారు. 2024 నుంచి 2025 వరకు ఏడుసార్లు విడివిడిగా టెండర్లు నిర్వహించి, మొత్తం 65 లక్షల కిలోల నెయ్యి సేకరించారు. ఈ టెండర్లలో ఏడు ప్రముఖ డైరీ సంస్థలు పాల్గొన్నాయి. నాణ్యత ప్రమాణాలు పూర్తి చేసిన సంస్థలకే ఆర్డర్లు ఇచ్చారు.

కొన్ని ఆరోపణలపై టీటీడీ స్పష్టత ఇచ్చింది. నందినీ డైరీని తప్పించారనే ప్రచారం అవాస్తవమని తెలిపింది. నిజానికి నందినీ డైరీ నాలుగు టెండర్లు దక్కించుకుని అవసరమైన నెయ్యిలో ఎక్కువ భాగం సరఫరా చేస్తోందని పేర్కొంది. అలాగే కేవలం ఒక డైరీకే టెండర్లు ఇచ్చారనే ఆరోపణ కూడా నిజం కాదని స్పష్టం చేసింది.

నెయ్యి ధరలు పెరగడానికి కారణం పాలు ధరలు పెరగడమేనని టీటీడీ తెలిపింది. గతంతో పోలిస్తే పాల ధరలు భారీగా పెరిగినందున, నెయ్యి ధర కూడా పెరగడం సహజమని వివరించింది. ఈ ధరలను జాతీయ స్థాయి నిపుణుల సూచనల మేరకే నిర్ణయించామని పేర్కొంది.

ALSO READ: Chiru bobby Movie Update: కృతి శెట్టి కాదు..మెగాస్టార్-బాబీ సినిమాలో ఛాన్స్ కొట్టేసిన యంగ్ బ్యూటీ..ఎవరో తెలుసా?

 

 

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

TTD Laddu QualityTirumala Laddu Ghee ProcurementTTD Ghee Tender ProcessTTD Laddu TransparencyTirupati Laddu Quality News

