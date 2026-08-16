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శ్రీవారి నవంబర్ నెల రూ.300 దర్శనం, ఆర్జిత సేవా టికెట్లు విడుదల.. డేట్స్ ఇవే!

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. నిన్న ఒక్కరోజే 90 వేలమందికి పైగా భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, సుమారు రూ.4.3 కోట్ల ఆదాయం లభించింది. అయితే, తిరుమలలో నవంబర్ కోటాకు సంబంధించిన దర్శన షెడ్యూల్ విడుదలయ్యింది. గదుల కోటా, ఈనెల 18వ తేదీ విడుదల చేయనున్నారు. ప్రత్యేక దర్శన టికెట్లు ఎప్పుడు బుక్ చేసుకోవాలి? అనే పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 16, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:59 AM IST
శ్రీవారి నవంబర్ నెల రూ.300 దర్శనం, ఆర్జిత సేవా టికెట్లు విడుదల.. డేట్స్ ఇవే!
Image Credit: TTD November Quota Release:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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శ్రీవారి నవంబర్ నెల రూ.300 దర్శనం, ఆర్జిత సేవా టికెట్లు విడుదల.. డేట్స్ ఇవే!
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