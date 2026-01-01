Tirumala Laddu: రికార్డు స్థాయిలో తిరుమల లడ్డు విక్రయాలు.. గతేడాది అమ్మకాలు తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

Ttd sets big record in Tirumala srivari laddu prasadam sales in 2025: తిరుమలలో ప్రస్తుతం వైకుంఠ ఉత్తర ద్వార దర్శనాలు జరుగుతున్నాయి. మన దేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా ఇతర దేశాల నుంచి కూడా శ్రీవారి దర్శనాలకు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని మొదటి మూడు రోజులు అంటే.. డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 1 వరకు లక్కీడీప్ లో వచ్చినవారికి మాత్రమే దర్శన భాగ్యం కల్పించారు. ఆ తర్వాత జనవరి 2 నుంచి జనవరి 8 వరకు ఉత్తర ద్వార దర్శనాలు అందరికి కల్పించనున్నారు. ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది.
అయితే తిరుమల లడ్డు ప్రసాదం ఎంత ప్రసిద్ది చెందిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఎవరు తిరుమలకు వెళ్లిన లడ్డు ప్రసాదం తమకు కావాలని చాలా మంది చెప్పిమరీ తెప్పించుకుంటారు. అయితే.. లడ్డు ప్రసాదం దొరికిన కూడా చాలా మంది స్వామివారి ఆశీస్సులు తమకు లభించాయని భావిస్తారు.
ఇదిలా ఉండగా.. తిరుమల శ్రీవారి లడ్డు ప్రసాదం గతేడాది ఆల్ టైమ్ రికార్డుల్ని క్రియేట్ చేసింది. 2024 తో పోలిస్తే.. 2025 లో 10 శాతం లడ్డు విక్రయాలు అధికంగా పెరిగాయని టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. లడ్డూల రుచి, నాణ్యతల్లో ఎక్కడ కూడా రాజీ పడలేదని టీటీడీ పేర్కొంది. అదే విధంగా.. ఒక్క డిసెంబర్ 27న అత్యధికంగా 5.13 లక్షల లడ్డూల విక్రయం జరిగినట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది.
2024 లో 12.15 కోట్ల లడ్డూలను విక్రయించగా.. ఈ ఏడాది అంటే 2025 లో 13.52 కోట్ల లడ్డూలను టీటీడీ భక్తులకు విక్రయించినట్లు తెలిపింది.. అంటే గత ఏడాదితో పోల్చితే 1.37 కోట్ల లడ్డూలను ఈ ఏడాది అదనంగా భక్తులకు విక్రయించడం జరిగింది.
గత దశాబ్దకాలంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా 2025 డిసెంబర్ 27వ తేదిన అత్యధికంగా 5.13 లక్షల లడ్డూలను భక్తులు కొనుగోలు చేశారని టీటీడీ తెలిపింది. టీటీడీ గత సంవత్సరం గా ప్రతిరోజూ 4 లక్షల వరకూ లడ్డూలను తయారు చేస్తోంది.
ముఖ్యమైన రోజుల్లో 8 లక్షల నుండి 10 లక్షల లడ్డూల వరకు భక్తలకు అందుబాటులో ఉంచుతోంది. దీనితో పాటు.. 700 మంది శ్రీవైష్ణవ బ్రహ్మణులు శ్రీవారి పోటులో రెండు షిప్టుల్లో 24 గంటలు శ్రమిస్తూ నియమ, నిష్టలతో స్వామివారి లడ్డూ ప్రసాదాలను తయారు చేస్తారు. ఇటీవల కాలంలో లడ్డూల నాణ్యత, రుచి పెరగడంపై భక్తులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
