English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Tirumala Laddu: రికార్డు స్థాయిలో తిరుమల లడ్డు విక్రయాలు.. గతేడాది అమ్మకాలు తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

Tirumala Laddu: రికార్డు స్థాయిలో తిరుమల లడ్డు విక్రయాలు.. గతేడాది అమ్మకాలు తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

Tirumala laddu sales in 2025: తిరుమల లడ్డు ప్రసాదం విక్రయాలు భారీగా పెరిగిపోయాయి. గతేడాదిలో ఒక్క డిసెంబ‌ర్ 27న అత్య‌ధికంగా 5.13 ల‌క్ష‌ల ల‌డ్డూల విక్ర‌యం జరిగినట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 1, 2026, 04:18 PM IST
  • తిరుమలలో గతేడాది భారీగా పెరిగిన లడ్డువిక్రయాలు..
  • స్వామివారి ప్రసాదంకు క్రమంగా పెరుగుతున్న డిమాండ్..

Trending Photos

Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు బుధాదిత్య యోగం వేళ తుల, కన్య సహా ఈ 5 రాశులకు డబుల్ లాభాలు..!
12
Today Rasi Phalalu
Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు బుధాదిత్య యోగం వేళ తుల, కన్య సహా ఈ 5 రాశులకు డబుల్ లాభాలు..!
Anasuya Bikini: తగ్గేదేలే అంటున్న యాంకర్ అనసూయ..బికినీ ఫోటోలతో విమర్శలకు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!
8
Anasuya Bharadwaj
Anasuya Bikini: తగ్గేదేలే అంటున్న యాంకర్ అనసూయ..బికినీ ఫోటోలతో విమర్శలకు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!
Happy New Year 2026: న్యూ ఇయర్ ముగ్గులు.. ఇప్పుడే ఇలా వేయండి!
5
New Year Muggulu
Happy New Year 2026: న్యూ ఇయర్ ముగ్గులు.. ఇప్పుడే ఇలా వేయండి!
New Year 2026 Gift: ప్రయాణికులకు సూపర్ ఆఫర్.. ఈ యాప్‌లో టికెట్ బుకింగ్‌పై డిస్కౌంట్‌ ప్రకటించిన రైల్వే శాఖ..!
5
train ticket booking
New Year 2026 Gift: ప్రయాణికులకు సూపర్ ఆఫర్.. ఈ యాప్‌లో టికెట్ బుకింగ్‌పై డిస్కౌంట్‌ ప్రకటించిన రైల్వే శాఖ..!
Tirumala Laddu: రికార్డు స్థాయిలో తిరుమల లడ్డు విక్రయాలు.. గతేడాది అమ్మకాలు తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

Ttd sets big record in Tirumala srivari laddu prasadam sales in 2025: తిరుమలలో ప్రస్తుతం వైకుంఠ ఉత్తర ద్వార దర్శనాలు జరుగుతున్నాయి. మన దేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా ఇతర దేశాల నుంచి కూడా శ్రీవారి దర్శనాలకు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని మొదటి మూడు రోజులు అంటే.. డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 1 వరకు లక్కీడీప్ లో వచ్చినవారికి మాత్రమే దర్శన భాగ్యం కల్పించారు. ఆ తర్వాత జనవరి 2 నుంచి జనవరి 8 వరకు ఉత్తర ద్వార దర్శనాలు అందరికి కల్పించనున్నారు. ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది.

Add Zee News as a Preferred Source

 అయితే తిరుమల లడ్డు ప్రసాదం ఎంత ప్రసిద్ది చెందిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఎవరు తిరుమలకు వెళ్లిన లడ్డు ప్రసాదం తమకు కావాలని చాలా మంది చెప్పిమరీ తెప్పించుకుంటారు. అయితే.. లడ్డు ప్రసాదం దొరికిన కూడా చాలా మంది స్వామివారి ఆశీస్సులు తమకు లభించాయని భావిస్తారు.

ఇదిలా ఉండగా.. తిరుమల శ్రీవారి లడ్డు ప్రసాదం గతేడాది ఆల్ టైమ్ రికార్డుల్ని క్రియేట్ చేసింది.  2024 తో పోలిస్తే.. 2025 లో 10 శాతం లడ్డు విక్రయాలు అధికంగా పెరిగాయని టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. ల‌డ్డూల రుచి, నాణ్య‌త‌ల్లో ఎక్కడ కూడా రాజీ పడలేదని టీటీడీ పేర్కొంది. అదే విధంగా.. ఒక్క డిసెంబ‌ర్ 27న అత్య‌ధికంగా 5.13 ల‌క్ష‌ల ల‌డ్డూల విక్ర‌యం జరిగినట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది.

2024 లో 12.15 కోట్ల‌ ల‌డ్డూల‌ను విక్ర‌యించ‌గా.. ఈ ఏడాది అంటే 2025 లో 13.52 కోట్ల ల‌డ్డూల‌ను టీటీడీ భ‌క్తుల‌కు విక్ర‌యించినట్లు తెలిపింది.. అంటే గ‌త ఏడాదితో పోల్చితే 1.37 కోట్ల ల‌డ్డూల‌ను ఈ ఏడాది అద‌నంగా భ‌క్తుల‌కు విక్ర‌యించ‌డం జ‌రిగింది.

గ‌త ద‌శాబ్ద‌కాలంలో ఎన్న‌డూ లేనివిధంగా 2025 డిసెంబ‌ర్ 27వ తేదిన అత్య‌ధికంగా 5.13 ల‌క్ష‌ల ల‌డ్డూల‌ను భ‌క్తులు కొనుగోలు చేశారని టీటీడీ తెలిపింది. టీటీడీ గత సంవత్సరం గా ప్ర‌తిరోజూ 4 ల‌క్ష‌ల వరకూ ల‌డ్డూల‌ను త‌యారు చేస్తోంది.

Read more:Srisailam Temple: శ్రీశైలం పాలక మండలి మరో సంచలనం.. వారికి ఇక మీదట ఉచితంగా స్పర్శదర్షనం..

ముఖ్య‌మైన రోజుల్లో 8 ల‌క్ష‌ల నుండి 10 లక్షల ల‌డ్డూల వ‌ర‌కు భక్తలకు అందుబాటులో ఉంచుతోంది. దీనితో పాటు.. 700 మంది శ్రీ‌వైష్ణ‌వ బ్ర‌హ్మ‌ణులు శ్రీ‌వారి పోటులో రెండు షిప్టుల్లో 24 గంట‌లు శ్ర‌మిస్తూ నియ‌మ‌, నిష్ట‌ల‌తో స్వామివారి ల‌డ్డూ ప్ర‌సాదాల‌ను త‌యారు చేస్తారు. ఇటీవ‌ల కాలంలో ల‌డ్డూల నాణ్య‌త‌, రుచి పెర‌గ‌డంపై భ‌క్తులు సంతోషం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Tirumala ladduvaikunta darshanTTD NewsTirumala DarshanTirupathi

Trending News