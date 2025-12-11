TTD Dupatta Scam: తిరుమల శ్రీవారి గుడిలో మరో స్కామ్..రూ.54 కోట్లు శఠగోపం..గుడిలో ఇన్ని జరిగితే, రాష్ట్రంలో ఎన్ని జరిగాయో?!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
TTD Silk Dupatta Scam: తిరుమలలో శ్రీవారి సమక్షంలో ఇప్పుడు మరో స్కామ్ బయటపడింది. భక్తులు ఎంతో పవిత్రంగా భావించే శేష వస్త్రాన్ని కూడా కల్తీ చేశారు. మొన్నటి వరకు లడ్డులో ఉపయోగించే నెయ్యి కల్తీ జరిగిందని స్పష్టత రాగా.. ఇప్పుడు శేష వస్త్రానికి సంబంధించిన స్కామ్ కూడా జరిగిందని విషయం తెలుస్తోంది. శ్రీవారి శేష వస్త్రాన్ని వీఐపీ భక్తులకు ఇస్తారు. ఇప్పుడు దానిపై కూడా పెద్ద స్కామ్ చేశారట.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 11, 2025, 02:06 PM IST

TTD Silk Dupatta Scam: తిరుమలలో శ్రీవారి సమక్షంలో ఇప్పుడు మరో స్కామ్ బయటపడింది. భక్తులు ఎంతో పవిత్రంగా భావించే శేష వస్త్రాన్ని కూడా కల్తీ చేశారు. మొన్నటి వరకు లడ్డులో ఉపయోగించే నెయ్యి కల్తీ జరిగిందని స్పష్టత రాగా.. ఇప్పుడు శేష వస్త్రానికి సంబంధించిన స్కామ్ కూడా జరిగిందని విషయం తెలుస్తోంది. శ్రీవారి శేష వస్త్రాన్ని వీఐపీ భక్తులకు ఇస్తారు. అయితే ఈ శేష వస్త్రాన్ని పట్టుతో మాత్రమే తయారు చేయించి భక్తులకు అందజేయడం అనవాయితీగా వస్తుంది. కానీ, ఇప్పుడు దాన్ని కూడా పాలిస్టర్ క్లాత్‌తో తయారు చేసి పెద్ద కుంభకోణానికి పాల్పడ్డారు. అందుకు సంబంధించిన వార్త ఇప్పుడు వెంకటేశ్వరస్వామి భక్తులను మరింత అసహనానికి గురిచేస్తుంది. పట్టు పేరుతో పాలిస్టర్ వస్త్రాలను అంటగడుతూ..దాదాపుగా రూ.54 కోట్లు అక్రమంగా దోచుకున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలి ప్రాథమికంగా నిర్ధారించింది.

అయితే ఈ అక్రమాలు కేవలం ఏడాది, రెండేళ్లు జరిగింది కానే కాదు. సుమారు 2010 నుంచే జరుగుతున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. టెండర్ నిబంధనల ప్రకారం స్వచ్ఛమైన మల్బరీ పట్టు ఉపయోగించాల్సి ఉండగా, సరఫరా సంస్థలు పూర్తిగా పాలిస్టర్‌తో వస్త్రాలను తయారు చేసి అందిస్తున్నాయి. కేవలం రూ. 350 నుంచి రూ. 400 విలువ చేసే ఒక్కో పట్టు శాలువాను రూ. 1,400 లకు కొనుగోలు చేసినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ లెక్కన 2015 నుంచి 2025 వరకు దాదాపుగా రూ. 54.95 కోట్ల విలువైన వస్త్రాల పంపిణీలో అక్రమాలు జరిగినట్లు తేలింది.

కుంభకోణం ఎలా బయటపడింది?
ఈ స్కామ్ బయటపడటానికి ఈ ఏడాది సెప్టెంబరులో జరిగిన ఓ సంఘటన ప్రధాన కారణంగా మారింది. టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు స్వయంగా వస్త్రాలు సరఫరా చేస్తున్న ఏజెన్సీ నుంచే తన అవసరం మేరకు కొనుగోలు చేశారట. ఒక్కో వస్త్రం ధర కేవలం రూ. 350 మాత్రమే ఉండగా.. ఆయనకు తిరుమలలో ఇస్తున్న శాలువ నాణ్యతపై అనుమానం వచ్చిందట. సెప్టెంబర్ 16న జరిగిన పాలకమండలి సమావేశంలో ఈ అంశాన్ని చర్చించి, విజిలెన్స్‌ను విచారణకు ఆదేశించారట. విజిలెన్స్ అధికారులు సేకరించిన శాంపిల్స్‌ను ధర్మవరం, బెంగళూరులోని సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డుకు నాణ్యత పరీక్షల కోసం పంపినట్లు తెలుస్తోంది. సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డు నివేదికలో ఆ వస్త్రాలు పట్టు నిబంధనలను తీవ్రంగా అతిక్రమించినట్లు తేలింది. వస్త్రాలు స్వచ్ఛమైన పట్టుతో కాకుండా పాలిస్టర్‌తో ఉన్నట్లు అందులో ధ్రువీకరణ అయ్యిందట.

చర్యలకు ఆదేశాలు..
నిబంధనలు అతిక్రమించిన VRS ఎక్స్‌పోర్ట్స్, దాని అనుబంధ సంస్థలైన తిరుమల ఫ్యాబ్రిక్స్, వీఎం రాజా పవర్ లూమ్ యూనిట్లపై తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల బోర్డు చర్యలకు ఆదేశించింది.  విజిలెన్స్ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా.. ఈ కేసు దర్యాప్తును అవినీతి నిరోధక శాఖ అప్పగించాలని టీటీడీ నిర్ణయించింది.

పవన్ కల్యాణ్ మండిపాటు..
శ్రీవారి పట్టువస్త్రం కుంభకోణంపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకే టీటీడీలో జరుగుతున్న వరుస స్కామ్‌లు బయటకొస్తున్నాయని, వాస్తవాలు వెల్లడైన తర్వాత చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అయితే ఈ కుంభకోణం గురించి వాస్తవాలు బయటపడినా.. ప్రస్తుతం భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా టీటీడీ వద్ద ఉన్న వస్త్రాలనే తాత్కాలికంగా వేదాశీర్వచనంలో వినియోగిస్తున్నారట. ఈ పూర్తిస్థాయి విచారణలో మరికొంత మంది అధికారులు, సిబ్బంది పాత్ర కూడా బయటపడే అవకాశం ఉందిని తెలుస్తోంది.

