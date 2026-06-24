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Tuni Girl Missing: తుని పాప మిస్సింగ్ కేసులో ఊహించని మలుపు.. హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు, అసలు ఏం జరిగింది?

High Court Involves In Tuni Girl Missing Case: తుని పాప మిస్సింగ్ కేసు ఇంకా ఒక పెద్ద మిస్టరీగానే ఉండిపోయింది. ఆ అమ్మాయి ఎక్కడికి వెళ్లిపోయింది? ఎవరైనా ఎత్తుకెళ్లారా? అన్న విషయాలపై పోలీసులు ప్రస్తుతం దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కాకినాడ దగ్గర ఉన్న ఒక పామ్ ఆయిల్ తోటలో జూన్ 6వ తేదీన సుంకర జ్ఞానేశ్వరి కనిపించకుండా పోయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ కేసుపై హైకోర్టు కూడా కొన్ని కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చింది, ఆ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 24, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:38 AM IST
Tuni Girl Missing: తుని పాప మిస్సింగ్ కేసులో ఊహించని మలుపు.. హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు, అసలు ఏం జరిగింది?
Image Credit: High Court Involves In Tuni Girl Missing Case:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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తుని పాప మిస్సింగ్ కేసులో ఊహించని మలుపు.. హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు
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