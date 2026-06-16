/Tuni missing girl jahnavi case: తుని జాహ్నవి మిస్సింగ్ కేసు.. ఇనుప కంచెలకు బొమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?

Tuni Gnaneswari missing case Kakinada police investigating in multiple angles: కాకినాడ జిల్లాలోని తుని మండలంలోని సీహెచ్ అగ్రహారంలో చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి అదృశ్యమైన ఘటన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా అందర్ని కలిచి వేస్తుంది. దీనిపై బాలిక తల్లిదండ్రులు కూడా గుండెలవిసేలా కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు. పోలీసులు, ఎస్టీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, స్థానిక పోలీసులు రంగంలోకి అణువణువున గాలింపు చేపట్టారు. ఎక్కడ కూడా బాలిక ఆచూకి మాత్రం లభించలేదు. కనీసం ఒక్క క్లూ కూడా లభించక పొవడంతో పోలీసులు దీనిపై మరో కొత్త ఆలోచన చేశారు.
బొమ్మల్లో మాంసం ముద్దలు పెట్టి కంచెకు ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు
కాకినాడ జిల్లా చిన్నారి అదృశ్యం కేసులో అడవి జంతువుల కదలికలు తెలుసుకునేందుకు పోలీసుల ప్రయత్నం https://t.co/FMf7mZv6Eo pic.twitter.com/qVxr0DX8iQ
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) June 16, 2026
చిన్నారి జాహ్నవీ చివరి సారిగా నడుచుకుంటూ వెళ్లిన ప్రదేశం వైపు ఉన్న ఇనుప చువ్వలకు బొమ్మల్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఒక బొమ్మకు రక్తపు మరకలు, మరో బొమ్మకు ఎముకలు పెట్టి అక్కడ వేలాడ దీశారు. అక్కడ చిరుతలు, పులులు, ఎలుగు బంట్లు లేవని పోలీసులు, అటవీ శాఖ అధికారులు చెప్పారు. కానీ నక్కలు, అడవి కుక్కలు, కొండ చిలువలు మాత్రం సంచరిస్తున్నాయని చెప్పారు. ఇవేమన్న చిన్నారిపై దాడి చేసి ఉంటాయా..?..అని పోలీసులు, స్థానికులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అందుకనే బొమ్మకు రక్తం, ఎముకలు పెట్టి అమర్చి అక్కడ సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ టెక్నిక్ తో ఏమైన ప్రయోజనం ఉండొచ్చా అని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. మరోవైపు తునీ ఘటన ప్రదేశం నుంచి మీడియా వాళ్లు వెళ్లిపోవాలని స్థానిక పోలీసులు ఆదేశించారు.
బాలిక తల్లిదండ్రులు మాత్రం దయచేసి తమ కూతురు గురించి సోషల్ మీడియాలో ఇష్టమున్నట్లు కామెంట్స్ చేయడం, వీడియోలు చేయడం మానుకొవాలని కోరారు. మొత్తంగా తుని ఘటనపై ఏంజరుగుతుందో అన్నదానిపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. మరోవైపు అధికారుల్లో, స్థానికుల్లో కూడా చిన్నారి దొరుకుతుందన్న నమ్మకం క్రమక్రమంగా సన్నగిల్లుతుంది.
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