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Tuni missing girl jahnavi case: తుని జాహ్నవి మిస్సింగ్ కేసు.. ఇనుప కంచెలకు బొమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?

kakinada tuni girl incident: గత 11 రోజులుగా తునిలో  అదృశ్యమైన చిన్నారి జాహ్నవీ జాడ ఇంకా దొరకలేదు. దీంతో పోలీసులు మరో విధంగా తమ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. దీనిలో భాగంగా ఇనుప చువ్వలకు బొమ్మల్ని ఏర్పాటు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 16, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:33 PM IST
Tuni missing girl jahnavi case: తుని జాహ్నవి మిస్సింగ్ కేసు.. ఇనుప కంచెలకు బొమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?
Image Credit: kakinadanews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tuni missing girl jahnavi case: తుని జాహ్నవి మిస్సింగ్ కేసు.. ఇనుప కంచెలకు బొమ్మల్ని
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