Tuni Pet Dog Postmortem Report: కాకినాడ, తుని చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి కేసు మిస్టరీ ఇంకా వీడలేదు. ఇన్ని రోజులు పాపతో వెళ్లిన పెంపుడు కుక్క పోస్టుమార్టం రిపోర్టు కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి మళ్లీ నిరాశ ఎదురైంది. జూన్ 13న చనిపోయిన ఆ కుక్కకు 14న పోస్టుమార్టం చేసి, విశాఖ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్లో పరీక్షలు చేయించగా ఈ నిజం బయటపడింది. ఆ కుక్క రెండు రోజులుగా సరిగ్గా ఆహారం తీసుకోక అనారోగ్యంతోనే చనిపోయినట్లు తేలింది. మరోవైపు, చిన్నారి ఆచూకీ కోసం పోలీసులు అన్ని దిశల్లోనూ ఇంకా వెతుకుతూనే ఉన్నారు.
కాకినాడ తుని మండలం సిహెచ్ అగ్రహారంలో ఈ నెల 6న మిస్సయిన జ్ఞానేశ్వరి జాడ ఇంకా తెలియడం లేదు. పోలీసులు దాదాపు 500 మందితో గాలింపు చర్యలు చేపట్టినా ఫలితం లేదు.
పాపతో పాటు వెళ్లిన ఆ పెంపుడు కుక్క ఈ కేసులో కీలకంగా మారింది. అది అడవి వైపు వెళ్లి పాప జాడ చూపిస్తుందని అందరూ భావించారు. కానీ జూన్ 13న ఆ కుక్క చనిపోయింది. అది కొండ ప్రాంతానికి రెండుసార్లు వెళ్లడం వల్ల ఎండ దెబ్బతో చనిపోయిందా? లేదా ఎవరైనా విషం కలిపారా? అనే అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. అయితే తాజా రిపోర్టు ప్రకారం, అది కేవలం అనారోగ్యంతోనే చనిపోయినట్లు స్పష్టమైంది.
మళ్లీ మొదటికే..
కుక్క పోస్టుమార్టం రిపోర్టుతో మళ్లీ కేసు మొదటికే వచ్చింది. జ్ఞానేశ్వరి ఎక్కడుందో తెలుసుకోవడానికి పోలీసులు ఆ కుక్కకు జీపీఎస్ ట్రాకర్ కూడా అమర్చారు. అది ఇంటి పరిసరాల్లో కాసేపు తిరిగిన తర్వాత, 8 కిలోమీటర్ల మేర సంచరించి, ఆహారం తీసుకోలేక ప్రాణాలు విడిచింది. అడవుల్లోకి వెళ్తే పాప జాడ దొరుకుతుందని భావించిన పోలీసులకు కూడా నిరాశే ఎదురైంది. ఆ కుక్క ప్రవర్తన వింతగా ఉందని అప్పట్లో గ్రామస్తులు కూడా అనుమానించారు.
ఇదిలా ఉండగా జూన్ 6వ తేదీన జ్ఞానేశ్వరి తన తండ్రి పాపను ఇంటి వద్ద వదిలి వెళ్లిపోగా, మళ్లీ అతని కోసమే వెళ్ళిపోయినట్లు సీసీ కెమెరా దృశ్యాలు వచ్చాయి. ఇంటి వద్ద తల్లి ఇంకో చిన్న పాపను చూసుకుంటూ ఉండగా, జ్ఞానేశ్వరి కనిపించకుండా పోయింది. ఈ మిస్సింగ్ కేసుపై కొందరు జ్యోతిష్యులు కూడా వచ్చి తల్లిదండ్రులకు వింత మాటలు చెబుతున్నారు. ఇటీవల జ్ఞానేశ్వరి తల్లి కూడా అనారోగ్యానికి కూడా గురవుతున్నారు. కుక్క రిపోర్టుతో ఏదైనా నిజం బయటపడుతుందని అందరూ ఆశపడినా, మళ్లీ నిరాశే మిగిలింది. ఈ తుని మిస్సింగ్ కేసు ఏపీ పోలీసులకు ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది.
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