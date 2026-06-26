Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /Tuni Missing Girl: తుని చిన్నారి మిస్సింగ్ కేసులో ఊహించని ట్విస్ట్.. పెంపుడు కుక్క పోస్ట్‌మార్టం రిపోర్ట్‌లో బయటపడ్డ అసలు నిజం! 

Tuni Missing Girl: తుని చిన్నారి మిస్సింగ్ కేసులో ఊహించని ట్విస్ట్.. పెంపుడు కుక్క పోస్ట్‌మార్టం రిపోర్ట్‌లో బయటపడ్డ అసలు నిజం! 

Tuni Pet Dog Postmortem Report: తుని చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి మిస్సింగ్ కేసు మళ్లీ మొదటికే వచ్చినట్టయింది. ఈ కేసులో కీలక ఆధారంగా భావించిన పెంపుడు కుక్క పోస్టుమార్టం రిపోర్టు కూడా వచ్చేసింది. జూన్ 13న అనారోగ్యంతో చనిపోయిన ఆ కుక్కకు 14న పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. దాని శరీర భాగాలను విశాఖ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్‌కు పంపి పరీక్షలు చేయించగా, సరిగ్గా ఆహారం తీసుకోక అనారోగ్యంతోనే చనిపోయినట్లు తేలింది. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 26, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:29 AM IST
Tuni Missing Girl: తుని చిన్నారి మిస్సింగ్ కేసులో ఊహించని ట్విస్ట్.. పెంపుడు కుక్క పోస్ట్‌మార్టం రిపోర్ట్‌లో బయటపడ్డ అసలు నిజం! 
Image Credit: Tuni Pet Dog Postmortem Report: Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
తుని చిన్నారి మిస్సింగ్ కేసులో ట్విస్ట్.. పెంపుడు కుక్క పోస్ట్‌మార్టం రిపోర్ ఇదే!
tuni missing girl jnaneswari13 min ago
2
Petrol and diesel prices22 min ago
3
Vijay Deverakonda37 min ago
4
Nature Disaster1 hr ago
5
apple price hike1 hr ago