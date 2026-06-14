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Tuni Girl Missing: తుని చిన్నారి మిస్సింగ్‌ కేసులో బిగ్‌ట్విస్ట్‌.. అపరిచితుడు ఎత్తుకెళ్తుంటే కుక్క అడ్డుకుందా? తండ్రి వెళ్లిన ఆ 15 నిమిషాల్లో ఏం జరిగింది?

What Really Happened in tuni girl missing In 15 Minutes: తునిలో చిన్నారి మిస్సింగ్ కేసులో ఆ 15 నిమిషాల టైమ్‌లైన్‌లో ఏం జరిగింది? ఈ నెలా 6వ తేదీన జ్ఞానేశ్వరి అదృశ్యమైంది. ఉదయం 11:50 గంటల సమయంలో భర్త పాపను భార్యకు అప్పగించి తిరిగి పొలానికి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ సమయంలో జ్ఞానేశ్వరి వేరే చిన్నారిని చూస్తూ ఉండటంతో పాపపై సరైన శ్రద్ధ చూపలేకపోయింది. తండ్రి వెళ్ళిన దారిలోనే ఒక వ్యక్తి పాపను చూసి, ఆమెను ఎత్తుకుపోవడానికి ప్రయత్నించాడని, ఆ సమయంలో కుక్క అడ్డువచ్చినట్లు తెలిసింది. వెంటనే గ్రామస్తుల సహాయంతో వెతికినప్పటికీ పాప జాడ లభించలేదు. మధ్యాహ్నం 12:15 నిమిషాల మధ్యలో పాప మిస్ అయిందని తెలుస్తోంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 14, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:03 AM IST
Tuni Girl Missing: తుని చిన్నారి మిస్సింగ్‌ కేసులో బిగ్‌ట్విస్ట్‌.. అపరిచితుడు ఎత్తుకెళ్తుంటే కుక్క అడ్డుకుందా? తండ్రి వెళ్లిన ఆ 15 నిమిషాల్లో ఏం జరిగింది?
Image Credit: What Really Happened in tuni girl missing In 15 Minutes:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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అపరిచితుడు ఎత్తుకెళ్తుంటే కుక్క అడ్డుకుందా? తండ్రి వెళ్లిన ఆ 15 నిమిషాల్లో..!
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