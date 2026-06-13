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Tuni: తుని చిన్నారి ఎక్కడ?.. కుక్కకు జీపీఎస్ ట్రాకర్ పెట్టినా దొరకని ఆచూకీ, వీడని మిస్టరీ!

Tuni Girl Missing Case Mistery: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తునిలో చిన్నారి మిస్సింగ్ కేసులో ఇంకా ఎలాంటి స్పష్టత లభించలేదు. ఏడు రోజులుగా ఆచూకీ తెలియని రెండేళ్ల జ్ఞానేశ్వరి కోసం అధికారులు పెంపుడు కుక్కకు జీపీఎస్ ట్రాకర్ అమర్చి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అయితే ఆ కుక్క సమీపంలోని తోటలు, ప్రధాన రహదారి వెంట కాసేపు పరిగెత్తి, తిరిగి మళ్ళీ ఇంటికే చేరుకుంది. దీంతో కుక్క వింతగా ప్రవర్తిస్తోందని, దానిపై ఆధారపడటం సరైనదేనా? అని కొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 13, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:03 AM IST
Tuni: తుని చిన్నారి ఎక్కడ?.. కుక్కకు జీపీఎస్ ట్రాకర్ పెట్టినా దొరకని ఆచూకీ, వీడని మిస్టరీ!
Image Credit: Tuni Girl Missing Case Mistery: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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Tuni: తుని చిన్నారి ఎక్కడ?.. కుక్కకు జీపీఎస్ ట్రాకర్ పెట్టినా దొరకని ఆచూకీ!
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