/Tuni: తుని చిన్నారి ఎక్కడ?.. కుక్కకు జీపీఎస్ ట్రాకర్ పెట్టినా దొరకని ఆచూకీ, వీడని మిస్టరీ!

Tuni Girl Missing Case Mistery: కాకినాడ జిల్లా తుని చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి (2) అదృశ్యమైన కేసులో పోలీసులు గాలింపులు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ, ఇప్పటికీ మిస్టరీ వీడటం లేదు. వారం రోజులు గడిచినా పాప జాడ మాత్రం తెలియడం లేదు. నిన్న అధికారులు కుక్కకు జీపీఎస్ ట్రాకర్ పెట్టి గాలింపు చేపట్టారు. కానీ అది తోటల వైపు కాసేపు వెళ్లి, మళ్ళీ ఇంటి పరిసరాల్లోనే తిరుగుతూ తిరిగి ఇంటికి వచ్చేసింది. ఆ కుక్క అడవుల్లోకి వెళ్తే పాపను కనిపెట్టడంలో సహాయపడుతుందని అధికారులు ఆశించినప్పటికీ, ఆ ప్రయత్నం నిరాశే మిగిల్చింది. కుక్క వింతగా ప్రవర్తిస్తుందని దానిపై నమ్మకం ఉంచడం ఏంటని పలువురు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
ఇంకా లభించని ఆచూకీ..
ఈ కేసులో పెంపుడు కుక్కతో ఏదైనా పురోగతి లభిస్తుందని భావించి, హైదరాబాద్ నుండి తెప్పించిన జీపీఎస్ ట్రాకర్ను అధికారులు అమర్చారు. మొదట ఆ కుక్క చిన్నారి ఇంట్లోకి వెళ్లి, ఆపై కొండల వైపు పరుగులు తీసింది. ఆ కదలికలను బట్టి పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే పాపతో పాటు అడవిలోకి వెళ్లిన ఆ కుక్క, నిన్న ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది కానీ పాప మాత్రం లభ్యం కాలేదు.
తుని చిన్నారి మిస్సింగ్ కేసులో ఏం జరిగింది?
కాకినాడ జిల్లా తునిలో జ్ఞానేశ్వరి అనే రెండేళ్ల పాప అకస్మాత్తుగా అదృశ్యమవ్వడం మిస్టరీగా మారింది. చిన్నారితో పాటు పెంపుడు కుక్క కూడా ఆరోజు కనిపించలేదు. మరుసటి రోజు పొలంలో కుక్క కనిపించింది. దీంతో పాప జాడ తెలుస్తుందని అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. పోయిన శనివారం సాయంత్రం జరిగిన ఈ ఘటనలో ఇప్పటివరకు పాప జాడ తెలియలేదు. సుంకర గణేష్, భవానిల కుమార్తె అయిన జ్ఞానేశ్వరి, తల్లిదండ్రులు తోటలో పనిచేస్తున్న సమయంలో పెంపుడు కుక్కతో కలిసి బయటకు వెళ్ళింది. అటుగా వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తి పాపను చూసి దగ్గరకు వెళ్ళబోగా, కుక్క అతని వైపు రావడంతో అతను వెనక్కి వచ్చాడు. వెంటనే తల్లిదండ్రులను అప్రమత్తం చేయడంతో, వారు రాత్రంతా గాలింపు జరిపి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
కుక్క ద్వారా పురోగతి లభిస్తుందా?
కుక్క ఒక కీలక ఆధారంగా పోలీసులు భావించారు. ఆ కుక్క పాప ఉన్న తోట ప్రాంతానికి వెళ్తుందని ఆశించారు. ఈ కేసును ప్రత్యేకంగా పరిగణించి 10 బృందాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. అటవీ శాఖ, రెవెన్యూ శాఖతో పాటు డ్రోన్లు, ఎస్డీఎఫ్ బృందాలను కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. మొత్తానికి కాకినాడ జిల్లా తునిలో మిస్సయిన జ్ఞానేశ్వరి కేసు ఇప్పటికీ మిస్టరీగానే ఉంది. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చిన్నారి అదృశ్యం కావడంపై నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
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