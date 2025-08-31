English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shobhayatra Tragedy: గణేశ్‌ శోభాయాత్రలో తీవ్ర విషాదం.. ఆరుగురు భక్తులు మృతి

Two Tragedy Incidents In Ganesh Shobhayatra Six Devotees Died: ఆనందోత్సాహాలు, భక్తి ప్రపత్తులతో జరుగుతున్న వినాయక ఉత్సవాల్లో తీవ్ర విషాద సంఘటన చోటుచేసుకుంది. వైభవంగా జరుగుతున్న గణేశ్‌ శోభయాత్రలో విషాద సంఘటనలు జరిగాయి. వేర్వేరు సంఘటనలో భక్తులు మృతి చెందారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 31, 2025, 10:34 PM IST

Tragedy Incident In Shobhayatra: భక్తిశ్రద్ధలతో.. ఆనందోత్సహాలతో అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్న వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో తీవ్ర విషాద సంఘటనలు చోటుచేసుకున్నారు. వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో రెండు చోట్ల ప్రమాదాలు సంభవించాయి. భక్తులపై ఓ ట్రాక్టర్‌ దూసుకెళ్లగా.. మరో ప్రమాదంలో ట్రాక్టర్‌ అదుపు తప్పింది. ఈ ప్రమాదాల్లో నలుగురు భక్తులు మృతి చెందారు. ఈ సంఘటనలతో ఉత్సాహంగా జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లో తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఈ సంఘటనలు పలువురి కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదం నింపింది. ఈ సంఘటనల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Bank Holidays: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు పండుగ.. 15 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌

పశ్చిమగోదావరి జిల్లా నరసాపురం మండలం తూర్పుతాళ్లలో వినాయక విగ్రహాలు శోభయాత్ర ఆదివారం ఉత్సాహంగా జరుగుతున్నాయి. అయితే ఊరేగింపులో ఉన్న వినాయక విగ్రహం ట్రాక్టర్‌ అదుపు తప్పింది. ట్రాక్టర్‌ భక్తులపై దూసుకెళ్లడంతో అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాలేదు. కొద్దిసేపటి చూస్తే పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాదం ధాటికి అక్కడికక్కడే నలుగురు మృతి చెందారు. మరో నలుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను నరసాపుం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. వెంటనే పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలుసుకున్నారు. ట్రాక్టర్‌ అదుపు తప్పడానికి గల కారణాలు ఆరా తీస్తున్నాయి. కాగా మృతిచెందిన భక్తుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. తూర్పుమళ్ల గ్రామానికి చెందిన మురళీ (33), నరసింహమూర్తి (32) సూర్య నారాయణ (52), పదేళ్ల బాలుడు దినేశ్‌ మృతి చెందిన వారిలో ఉన్నారు.

Also Read: YS Jagan: ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలో భారీ ట్విస్ట్‌.. వైఎస్‌ జగన్‌కు ఇండి కూటమి అభ్యర్థి ఫోన్‌

అల్లూరి జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం
పాడేరు మండలం చింతలవీధి జంక్షన్ వద్ద ఆదివారం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. గ్రామంలోని వినాయకుడి నిమజ్జనం కోసం గ్రామస్తులు ఊరేగింపుగా వెళ్తుండగా అతి వేగంగా వచ్చిన స్కార్పియో భక్తులపై దూసుకెళ్లింది. ఆనందంగా నృత్యం చేస్తున్న మహిళా భక్తులపై దూసుకెళ్లడంతో తీవ్ర విషాదం నింపింది. ఈ ప్రమాదంలో సీతారామ్‌తోపాటు మరొకరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో ముగ్గురి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని తెలుస్తోంది. పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకొని పరిశీలిస్తున్నారు. కాగా ఈ ఘటనలపై వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Ganesh Yatra: తాడిపత్రిలో జేసీ వర్సెస్‌ కాకర్ల..రణరంగంగా గణేశ్‌ శోభయాత్ర

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Tragedy IncidentGanesh ShobhayatraDevoteesThurputhallaChinthalaveedhi Village

