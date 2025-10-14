English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Andhra Pradesh: ఉత్తమ భార్యలంటే వీళ్లే భయ్యా.. మొగుడికి ముచ్చటగా మూడో పెళ్లి చేసిన ఇద్దరు భార్యలు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Andhra Pradesh: ఉత్తమ భార్యలంటే వీళ్లే భయ్యా.. మొగుడికి ముచ్చటగా మూడో పెళ్లి చేసిన ఇద్దరు భార్యలు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Third wedding news: ఆల్రెడి పెళ్లి అయి ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు. మరీ వారిద్దరు కలిసి దగ్గకుండి మూడో పెళ్లి జరిపించారు.  ఏపీలో జరిగిన ఈ పెళ్లి ఫ్లెక్సీ బ్యానర్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్ లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 14, 2025, 06:05 PM IST
  • ఏపీలో వెరైటీ ఘటన..
  • భర్తకు మూడో పెళ్లి చేసిన ఇద్దరు భార్యలు..

Two wives arranged again her husbands marriage with another woman in ap: ఇటీవల కాలంలో భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా కొంత మంది పెళ్లి చేసుకుని వివాహేతర సంబంధాల మోజులో తమలైఫ్ ను పాడు చేసుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది కట్నం వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారు.

అంతే కాకుండా..కట్టుకున్న వారిని హత్యలు చేయడం లేదా ఆత్మహత్యలు చేసుకునేలా టార్చర్ లు చేయడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఇద్దరుమహిళలు తమ భర్తకు ముచ్చటగా మూడోసారి పెళ్లి చేశారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. 

 సాధారణంగా పెళ్లితర్వాత తమ భార్య లేదా భర్త ఇతరులతో నార్మల్గా  మాట్లాడితేనే పెద్ద రచ్చ చేస్తారు. అయితే.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని కోనసీమలో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం తెగ వైరల్గా మారింది.  కోనసీమ జిల్లా కీందూరు గ్రామంలో జరిగిన ఈ పెళ్లికి పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేశారు. ‘పండన్న వెడ్స్ లావ్య’ అంటూ బ్యానర్లు కట్టి, పేపర్‌లో యాడ్‌ వేసి, అతిథులను ఆహ్వానించారు. అయితే.. ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. వరుడికి ఇది మూడో పెళ్లి.

మరో ట్విస్ట్ ఏంటంటే..తమ భర్తకు అతని ఇద్దరి భార్యలు దగ్గరుండి మరీ పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఫ్లెక్సీలో సైతం.. మొదటి భార్య పార్వతమ్మ, రెండో భార్య అచ్చలమ్మ అంటూ  పేర్లు ముద్రించి మరీ అందరిని పెళ్లికి ఇన్వైట్ చేశారు.  ఇది చూసి అక్కడి వారు షాక్ అవుతున్నారు. మరీ అతను ఆల్రెడీ రెండు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నాడు.

Read more: Snake Video: ఏంట్రా.. అదెమన్నా నీ పోరీ అనుకున్నావా..?.. నాగుపాముకు కసితీరా ముద్దులు.. ఇంతలో..?.. షాకింగ్ వీడియో..

మరీ మూడో పెళ్లి ఎందుకు చేసుకుంటున్నాడనే దానిపై ఎక్కడ కూడా కారణలు చెప్పుకొలేదు. కానీ మొత్తంగా ఈ వెరైటీ పెళ్లి కాస్త స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇది కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా కావడంతో .. నిజంగా వీళ్లు ఉత్తమ భార్యలంటూ నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Andhra Pradeshap man third marriagekonaseema man third weddingViral newssocial media

