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Palnadu: పల్నాడులో ఘోరం.. పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడిపై కొబ్బరి మట్టలతో దాడి.. ఏంజరిగిందంటే..?..

Palnadu news: ఎదురెదురుగా వాహనాలు ఢీకొన్న విషయంలో మొదలైన వివాదం చివరకు దాడికి దారితీసింది. పల్నాడులోని పెదకూరపాడులో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 28, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:01 PM IST
Palnadu: పల్నాడులో ఘోరం.. పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడిపై కొబ్బరి మట్టలతో దాడి.. ఏంజరిగిందంటే..?..
Image Credit: palnaduyouthattackonteachernews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Palnadu: పల్నాడులో ఘోరం.. పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడిపై కొబ్బరి మట్టలతో దాడి.. ఏంజరిగిందంటే..?..
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