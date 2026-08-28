/Palnadu: పల్నాడులో ఘోరం.. పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడిపై కొబ్బరి మట్టలతో దాడి.. ఏంజరిగిందంటే..?..

Two youth brutally attacks on school teacher in palnadu: ఇటీవల కొంత మంది మరీ నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా గొడవలు పడుతున్నారు. రోడ్డుపైన వాహనాల్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా వెళ్లిన కూడా కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు జరుగుతుంటాయి. అంతే కాకుండా కొంత మంది వాహనాలు ఇతరుల వాహనాలకు తాకడం లేదా ఏదైన చిన్న ప్రమాదం జరగడం మనం చూస్తుంటాం.అయితే కొంత మంది ఇలాంటి విషయాలను చాలా కూల్ గా హ్యాండిల్ చేస్తారు.
పల్నాడు జిల్లా పెదకూరపాడులో ఉపాధ్యాయుడిపై యువకుల దాడి
రెండు కార్లు స్వల్పంగా ఢీకొనడంతో వివాదం
గుంటూరు నుంచి పెదకూరపాడు వెళ్తున్న ఉపాధ్యాయుడు జంపని నరేష్ బాబు కారును అడ్డుకున్న యువకులు
పాఠశాలకు వెళ్లి అక్కడ మాట్లాడుకుందామని చెప్పినా..
వినకుండా కారును వెంబడించిన యువకులు… pic.twitter.com/dAOn9sTE57
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) August 28, 2026
కానీ మరికొంత మంది మాత్రం పక్కన వారితో గొడవలు పడుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం పల్నాడులోని పెదకూరపాడులో ఒక పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడిపై ఇద్దరుయువకులు అత్యంత ఘోరంగా దాడి చేశారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లా పెదకూరపాడులో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఉపాధ్యాయుడు కారులో వెళ్తున్నాడు. ఇంతలో వీరి కారు యువకులు ప్రయాణిస్తున్న మరో వాహనంను బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో వారు బైటకు వచ్చారు. ఆ తర్వాత ఉపాధ్యాయుడ్ని కారులో నుంచి బైటకు లాగి అతనిపై దాడిచేశారు.
చుట్టుపక్కల వారుచెబుతున్న యువకులు విన్పించుకొవడంలేదు. ఉపాధ్యాయుడిని వెంబడించి మరీ దాడికి పాల్పడ్డారు. దీంతో ఉపాధ్యాయుడు నరేష్ బాబు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఈ ఘటనను తోటి ఉపాధ్యాయులు వీడియో తీశారు. ఆతర్వాత నేరుగా స్థానిక పోలీసు స్టేషన్ కు వెళ్లి అక్కడ ఫిర్యాదు చేశారు.
బాధితుల ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. దాడికి జరగడానికి గల కారణాలపై అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనలో పల్నాడులో రచ్చగా మారింది. స్థానికంగా ఉపాధ్యాయ సంఘాలు దాడిని ఖండిస్తున్నాయి. యువకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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