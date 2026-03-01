Srisailam Temple: శ్రీ శైలం భక్తులకు శుభవార్త.. ఉగాది నేపథ్యంలో అధికారుల కీలక ఆదేశాలు.. రేపటి నుంచే..

Ugadi 2026 utsavalu special Arrangements in srisailam: శ్రీశైలం భ్రమరాంబ సమేత మల్లి కార్జున స్వామి వారిని దర్శించుకునేందుకుదేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు తండొప తండాలుగా వస్తుంటారు. అష్టాదశ శక్తిపీఠాల్లోని అమ్మవారు, ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలోని శివయ్య ఇద్దరు కలిసి వెలసిన ప్రదేశం కావడంతో దీనికి చాలా మహత్తు ఉందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.
ఇటీవల శ్రీ శైలంలో మహా శివరాత్రి నేపథ్యంలో జరిగిన తోపులాటతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సైతం మరోసారి అలాంటి ఘటనలు జరగరాదని తెల్చిచెప్పారు. ఈ క్రమంలో ఉగాది పండగను మనంమార్చి 19న జరుపుకుంటాం. ఈ క్రమంలో శ్రీశైలం ఆలయ సిబ్బంది మల్లన్న భక్తులకు శుభవార్త చెప్పారు. నంద్యాల నుంచి రేపటి నుంచి అంటే మార్చి 2 నుంచి అడవుల గుండా పాదయాత్రలకు జిల్లా అధికారులకు అనుమతినిచ్చారు. ఫారెస్ట్ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుని అడవుల్లో వివిధ ప్రదేశాల్లో తాగునీరు, అన్నదానం,మెడికల్ క్యాంపులు కూడా ఏర్పాటు చేసేలా చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు.
మార్చి 16 నుంచి 20 వరకు శ్రీశైలంలో తెలుగు ఉగాది ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. ఈ క్రమంలో చాలా మంది భక్తులు ప్రతి ఏటా తండొప తండాలుగా నడుచుకుంటు వస్తారు. దీంతో ముందుస్తుగా నంద్యాల జిల్లా కలెక్టర్ వివిధ శాఖలకుచెందిన అధికారులు, శ్రీశైలం దేవస్థానం సిబ్బందితో సమన్వయం చేసుకుని ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఇప్పటికే ప్రత్యేకంగా బారికెడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. క్యూలైన్లలో భక్తులకు ఇబ్బందులుకాకుండా చర్యలు చేపట్టారు. తాగు నీరు, అల్పాహరం వంటివి అందిస్తున్నారు. పలు చోట్ల మజ్జీగను కూడా పంపిణి చేస్తున్నారు.
మరోవైపు మార్చి3న కేతు గ్రస్త చంద్ర గ్రహణం నేపథ్యంలో ఉదయం 9 నుంచి రాత్రి 8 గంటలకు ఆలయం మూసి వేసి ఉంటుందని అన్నారు. ఆ తర్వాత శుద్ది కార్యక్రమం నిర్వహించి రాత్రి 9 తర్వాత యథా ప్రకారం భక్తుల్ని అనుమతిస్తామని ఆలయ అధికారులు వెల్లడించారు.
