English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Srisailam Temple: శ్రీ శైలం భక్తులకు శుభవార్త.. ఉగాది నేపథ్యంలో అధికారుల కీలక ఆదేశాలు.. రేపటి నుంచే..

Srisailam Temple: శ్రీ శైలం భక్తులకు శుభవార్త.. ఉగాది నేపథ్యంలో అధికారుల కీలక ఆదేశాలు.. రేపటి నుంచే..

Ugadi 2026 Celebrations Arrangements in srisailam: నంద్యాలలో అడవి  నుంచి  పాదయాత్రలుగా శ్రీశైలం మల్లన్న ఆలయంకు వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకొవాలని జిల్లా అధికారులు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఎండల నేపథ్యంలో తాగు నీరు. అన్నదానం క్యాంపులు వంటివి ఏర్పాటు చేయాలన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 1, 2026, 02:41 PM IST
  • ఉగాది వేళ శ్రీశైలంలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు..
  • రేపటి నుంచి పాదయాత్రకు అనుమతి..

Trending Photos

Hyderabad: నేడు విద్యుత్‌ ఉండని ప్రాంతాలు ఇవే.. ఈ ఏరియాల్లో సాయంత్రం 5 వరకు పవర్‌ కట్..!
5
power cut today
Hyderabad: నేడు విద్యుత్‌ ఉండని ప్రాంతాలు ఇవే.. ఈ ఏరియాల్లో సాయంత్రం 5 వరకు పవర్‌ కట్..!
Virosh: విరోష్ మంచి మనసు.. ఈరోజు మొత్తం ఈ జంట ఏం చేయనున్నారంటే..!
6
VIROSH Wedding News
Virosh: విరోష్ మంచి మనసు.. ఈరోజు మొత్తం ఈ జంట ఏం చేయనున్నారంటే..!
8th Pay Commission: 8వ కేంద్ర పే కమిషన్ కీలక దశ ప్రారంభం..ఉద్యోగులకు ముఖ్యమైన సమాచారం..
6
8th Central Pay Commission News
8th Pay Commission: 8వ కేంద్ర పే కమిషన్ కీలక దశ ప్రారంభం..ఉద్యోగులకు ముఖ్యమైన సమాచారం..
Indian cricketers: కోహ్లీ సహా పాక్ గడ్డపై ఒక్క క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడని భారత క్రికెట్ దిగ్గజాలు వీళ్లే..
7
indian Cricketers never played in pakistan
Indian cricketers: కోహ్లీ సహా పాక్ గడ్డపై ఒక్క క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడని భారత క్రికెట్ దిగ్గజాలు వీళ్లే..
Srisailam Temple: శ్రీ శైలం భక్తులకు శుభవార్త.. ఉగాది నేపథ్యంలో అధికారుల కీలక ఆదేశాలు.. రేపటి నుంచే..

Ugadi 2026 utsavalu special Arrangements in srisailam: శ్రీశైలం భ్రమరాంబ సమేత మల్లి కార్జున స్వామి వారిని దర్శించుకునేందుకుదేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు  తండొప తండాలుగా వస్తుంటారు. అష్టాదశ శక్తిపీఠాల్లోని అమ్మవారు,      ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలోని శివయ్య ఇద్దరు కలిసి వెలసిన ప్రదేశం కావడంతో దీనికి చాలా మహత్తు ఉందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇటీవల శ్రీ శైలంలో మహా శివరాత్రి నేపథ్యంలో జరిగిన తోపులాటతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సైతం మరోసారి అలాంటి ఘటనలు జరగరాదని తెల్చిచెప్పారు. ఈ క్రమంలో ఉగాది పండగను మనంమార్చి 19న జరుపుకుంటాం. ఈ క్రమంలో శ్రీశైలం ఆలయ సిబ్బంది మల్లన్న భక్తులకు  శుభవార్త చెప్పారు. నంద్యాల నుంచి రేపటి నుంచి అంటే మార్చి 2 నుంచి అడవుల గుండా పాదయాత్రలకు జిల్లా అధికారులకు అనుమతినిచ్చారు. ఫారెస్ట్ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుని అడవుల్లో వివిధ ప్రదేశాల్లో తాగునీరు, అన్నదానం,మెడికల్ క్యాంపులు కూడా ఏర్పాటు చేసేలా చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు.

మార్చి 16 నుంచి 20 వరకు శ్రీశైలంలో తెలుగు ఉగాది ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. ఈ క్రమంలో చాలా మంది భక్తులు ప్రతి ఏటా తండొప తండాలుగా నడుచుకుంటు వస్తారు. దీంతో ముందుస్తుగా నంద్యాల జిల్లా కలెక్టర్ వివిధ శాఖలకుచెందిన అధికారులు, శ్రీశైలం దేవస్థానం సిబ్బందితో సమన్వయం చేసుకుని ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీ  చేశారు.

ఇప్పటికే ప్రత్యేకంగా బారికెడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. క్యూలైన్లలో భక్తులకు ఇబ్బందులుకాకుండా చర్యలు చేపట్టారు. తాగు నీరు, అల్పాహరం వంటివి అందిస్తున్నారు. పలు చోట్ల మజ్జీగను కూడా పంపిణి చేస్తున్నారు.

Read more: Tirumala: కన్నుల పండగగా ప్రారంభమైన సాలకట్ల తెప్పొత్సవాలు... 25 కంపార్ట్ మెంట్స్ ఫుల్.. భక్తులకు టీటీడీ మరో అలర్ట్..

మరోవైపు మార్చి3న కేతు గ్రస్త చంద్ర గ్రహణం నేపథ్యంలో ఉదయం 9 నుంచి రాత్రి 8 గంటలకు ఆలయం మూసి వేసి ఉంటుందని అన్నారు. ఆ తర్వాత శుద్ది కార్యక్రమం నిర్వహించి రాత్రి 9 తర్వాత యథా ప్రకారం భక్తుల్ని అనుమతిస్తామని ఆలయ అధికారులు వెల్లడించారు.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

SrisailamNandyalSrisailam templeUgadi 2026srisailam bhramaramba mallikarjuna temple

Trending News