  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Union Budget 2026: బడ్జెట్‌లో ఏపీ, తెలంగాణకు కేంద్రం ఇచ్చిందేంటి? తెలుగు రాష్ట్రాలకు కీలక కేటాయింపులు ఇవే..

Union Budget 2026: బడ్జెట్‌లో ఏపీ, తెలంగాణకు కేంద్రం ఇచ్చిందేంటి? తెలుగు రాష్ట్రాలకు కీలక కేటాయింపులు ఇవే..

Andhra Telangana Allocation In Budget: 2026-27 కేంద్ర బడ్జెట్‌లో తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన కేటాయింపులు మిశ్రమంగా ఉన్నాయి. కొన్ని భారీ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు దక్కినప్పటికీ, అమరావతి నిధులు, మెట్రో విస్తరణ వంటి కీలక ఆకాంక్షలు నెరవేరకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ ఏడాది బడ్జెట్‌లో ఏపీ, తెలంగాణలకు పర్యాటక, రవాణా రంగాల్లో ప్రాధాన్యత లభించింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 1, 2026, 02:37 PM IST

Union Budget 2026: బడ్జెట్‌లో ఏపీ, తెలంగాణకు కేంద్రం ఇచ్చిందేంటి? తెలుగు రాష్ట్రాలకు కీలక కేటాయింపులు ఇవే..

Andhra Telangana Allocation In Budget: 2026-27 కేంద్ర బడ్జెట్‌లో తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన కేటాయింపులు మిశ్రమంగా ఉన్నాయి. కొన్ని భారీ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు దక్కినప్పటికీ, అమరావతి నిధులు, మెట్రో విస్తరణ వంటి కీలక ఆకాంక్షలు నెరవేరకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ ఏడాది బడ్జెట్‌లో ఏపీ, తెలంగాణలకు పర్యాటక, రవాణా రంగాల్లో ప్రాధాన్యత లభించింది.

హైదరాబాద్‌కు 'హైస్పీడ్' జోరు
దక్షిణ భారతదేశంలో కనెక్టివిటీని పెంచేందుకు హైదరాబాద్‌ను కేంద్రంగా చేసుకుని మూడు ప్రధాన హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్లను ప్రతిపాదించారు.

1) హైదరాబాద్ - బెంగళూరు

2) హైదరాబాద్ - చెన్నై

3) హైదరాబాద్ - పూణే ఈ కారిడార్ల వల్ల హైదరాబాద్‌కు నేరుగా, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రాయలసీమ, నెల్లూరు జిల్లాలకు పరోక్షంగా రవాణా ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి.

అరకు, పులికాట్‌లకు కొత్త రూపు
పర్యావరణ హిత పర్యాటకాన్ని (Eco-Tourism) ప్రోత్సహించేలా కీలక ప్రకటనలు చేశారు.

అరకు వ్యాలీ (AP): ఇక్కడ ఎకో-ట్రయల్స్, మౌంటైన్ ట్రెక్కింగ్, హైకింగ్ కోసం కొత్త డెస్టినేషన్లను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.

పులికాట్ సరస్సు (AP-TN సరిహద్దు): పక్షుల సందర్శన కోసం ప్రత్యేక ట్రయల్స్, లోకల్ గైడ్ల కోసం హోమ్‌స్టే క్లస్టర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

రేర్ ఎర్త్ & ఈస్ట్ కోస్ట్ కారిడార్లు
రేర్ ఎర్త్ కారిడార్: ఆంధ్రప్రదేశ్, ఓడిశా, కేరళ రాష్ట్రాల్లో అరుదైన ఖనిజాల మైనింగ్, ప్రాసెసింగ్, తయారీ క్లస్టర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

పూర్వోదయ: ఈస్ట్ కోస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతంలోని పోర్టులు, లాజిస్టిక్స్ రంగాలు భారీగా లబ్ధి పొందనున్నాయి.

నిరాశ పరిచిన అంశాలు..
బడ్జెట్‌లో కొన్ని కేటాయింపులు ఉన్నప్పటికీ, ప్రధాన డిమాండ్లపై కేంద్రం మౌనం వహించింది.

అమరావతి: ఎకనామిక్ సర్వేలో అమరావతి ప్రస్తావన ఉన్నప్పటికీ, బడ్జెట్‌లో రాజధాని నిర్మాణానికి ప్రత్యేక నిధుల కేటాయింపులు జరగలేదు.

హైదరాబాద్ మెట్రో: మెట్రో రెండో దశ విస్తరణ కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆశించిన నిధులు ఈ బడ్జెట్‌లో దక్కలేదు.

మొత్తంగా చూస్తే, దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనం చేకూర్చే మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులపై కేంద్రం మొగ్గు చూపింది. అయితే, తక్షణ నిధులు అవసరమైన రాజధాని, మెట్రో వంటి ప్రాజెక్టులకు మొండిచేయి ఎదురైంది.

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Union Budget 2026Budget 2026 AP Telangana AllocationsAmaravati BudgetHyderabad High Speed Rail Corridorsbudget allocations telugu states

