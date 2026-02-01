Andhra Telangana Allocation In Budget: 2026-27 కేంద్ర బడ్జెట్లో తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన కేటాయింపులు మిశ్రమంగా ఉన్నాయి. కొన్ని భారీ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు దక్కినప్పటికీ, అమరావతి నిధులు, మెట్రో విస్తరణ వంటి కీలక ఆకాంక్షలు నెరవేరకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ ఏడాది బడ్జెట్లో ఏపీ, తెలంగాణలకు పర్యాటక, రవాణా రంగాల్లో ప్రాధాన్యత లభించింది.
హైదరాబాద్కు 'హైస్పీడ్' జోరు
దక్షిణ భారతదేశంలో కనెక్టివిటీని పెంచేందుకు హైదరాబాద్ను కేంద్రంగా చేసుకుని మూడు ప్రధాన హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్లను ప్రతిపాదించారు.
1) హైదరాబాద్ - బెంగళూరు
2) హైదరాబాద్ - చెన్నై
3) హైదరాబాద్ - పూణే ఈ కారిడార్ల వల్ల హైదరాబాద్కు నేరుగా, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాయలసీమ, నెల్లూరు జిల్లాలకు పరోక్షంగా రవాణా ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి.
అరకు, పులికాట్లకు కొత్త రూపు
పర్యావరణ హిత పర్యాటకాన్ని (Eco-Tourism) ప్రోత్సహించేలా కీలక ప్రకటనలు చేశారు.
అరకు వ్యాలీ (AP): ఇక్కడ ఎకో-ట్రయల్స్, మౌంటైన్ ట్రెక్కింగ్, హైకింగ్ కోసం కొత్త డెస్టినేషన్లను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
పులికాట్ సరస్సు (AP-TN సరిహద్దు): పక్షుల సందర్శన కోసం ప్రత్యేక ట్రయల్స్, లోకల్ గైడ్ల కోసం హోమ్స్టే క్లస్టర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
రేర్ ఎర్త్ & ఈస్ట్ కోస్ట్ కారిడార్లు
రేర్ ఎర్త్ కారిడార్: ఆంధ్రప్రదేశ్, ఓడిశా, కేరళ రాష్ట్రాల్లో అరుదైన ఖనిజాల మైనింగ్, ప్రాసెసింగ్, తయారీ క్లస్టర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
పూర్వోదయ: ఈస్ట్ కోస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతంలోని పోర్టులు, లాజిస్టిక్స్ రంగాలు భారీగా లబ్ధి పొందనున్నాయి.
నిరాశ పరిచిన అంశాలు..
బడ్జెట్లో కొన్ని కేటాయింపులు ఉన్నప్పటికీ, ప్రధాన డిమాండ్లపై కేంద్రం మౌనం వహించింది.
అమరావతి: ఎకనామిక్ సర్వేలో అమరావతి ప్రస్తావన ఉన్నప్పటికీ, బడ్జెట్లో రాజధాని నిర్మాణానికి ప్రత్యేక నిధుల కేటాయింపులు జరగలేదు.
హైదరాబాద్ మెట్రో: మెట్రో రెండో దశ విస్తరణ కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆశించిన నిధులు ఈ బడ్జెట్లో దక్కలేదు.
మొత్తంగా చూస్తే, దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనం చేకూర్చే మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులపై కేంద్రం మొగ్గు చూపింది. అయితే, తక్షణ నిధులు అవసరమైన రాజధాని, మెట్రో వంటి ప్రాజెక్టులకు మొండిచేయి ఎదురైంది.
