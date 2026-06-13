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Union Cabinet: కేంద్ర కేబినెట్‌లోకి జనసేన ఎంట్రీ.. లింగమనేని రమేష్‌, వేమిరెడ్డికి ఛాన్స్‌?

Janasena Party Entry In Union Cabinet A Head Expansion And TDP Get One Portfolio: జనసేన పార్టీకి బంపర్‌ ఆఫర్‌ లభిస్తోంది. పార్టీ ఏర్పడినప్పటి నుంచి బీజేపీకి మద్దతు ప్రకటిస్తూ వస్తున్న జనసేనకు తొలిసారి కేంద్ర మంత్రివర్గంలో స్థానం లభించే అవకాశం ఉంది. త్వరలో జరగనున్న మంత్రివర్గ విస్తరణలో జనసేనతోపాటు టీడీపీకి ప్రాధాన్యం లభిస్తోందని చర్చ జరుగుతోంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 13, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:22 PM IST
Union Cabinet: కేంద్ర కేబినెట్‌లోకి జనసేన ఎంట్రీ.. లింగమనేని రమేష్‌, వేమిరెడ్డికి ఛాన్స్‌?
Image Credit: Janasena Party Entry In Union Cabinet Expansion

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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