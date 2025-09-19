English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Anantapur: అనంతపురం ఆస్పత్రిలో కలకలం.. జూనియర్‌ డాక్టర్‌పై అత్యాచార యత్నం

Rape Attempt On Junior Doctor In Anantapur Govt Hospital: విధుల్లో ఉన్న ఓ జూనియర్‌ వైద్యురాలిపై ఆగంతకుడు దాడికి యత్నించాడు. ఆమెపై బలత్కారం చేసేందుకు యత్నించగా అప్రమత్తమైన ఆమె కేకలు వేయడంతో పారిపోయాడు. అయితే ఈ సంఘటనపై ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో వెలుగులోకి వచ్చింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 19, 2025, 09:32 PM IST

Trending Photos

Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
5
Modi Credit Card
Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
7
snake bite remedy
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
School Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఆ రాష్ట్రాలలో కాలేజీలకు సైతం..!
5
School Holiday tomorrow
School Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఆ రాష్ట్రాలలో కాలేజీలకు సైతం..!
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
Anantapur: అనంతపురం ఆస్పత్రిలో కలకలం.. జూనియర్‌ డాక్టర్‌పై అత్యాచార యత్నం

Anantapur Govt Hospital: అనంతపురం సర్వజన వైద్యశాలలో ఓ జూనియర్ డాక్టర్‌పై అత్యాచార యత్నం ఘటన కలకలం రేపుతోంది. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. వారం రోజులుగా ఆమెను అనుసరించిన ఆగంతకుడు విధుల్లో ఉన్న జూనియర్ డాక్టర్ చెయ్యి పట్టుకొని గదిలోకి లాక్కెళ్లే ప్రయత్నం చేశాడు. భయాందోళనకు గురయిన జూనియర్ డాక్టర్ పెద్ద ఎత్తున కేకలు వేయడంతో అక్కడి నుంచి దుండగుడు పరారయ్యాడు. ఈ ఘటనపై అవుట్ పోస్ట్ పోలీసులు కానీ ఆసుపత్రి ఉన్నతాధికారులు గాని పట్టించుకోకపోవడంతో టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Snake Head Cut: పాము తలను కొరికిన వ్యక్తి.. మంచంపై పెట్టుకుని తాపీగా నిద్ర.. సంచలన వీడియో!

నిత్యం రోగులతో రద్దీగా ఉండే అనంతపురం నగరంలోని మెడికల్ కాలేజీలో ఓ విద్యార్థి హౌస్ సర్జన్ చదువుకుంటూ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో విధులు నిర్వహిస్తోంది. వారం రోజుల కిందట అనంతపురం పట్టణానికి చెందిన మోహన్ సాయి అనే యువకుడు చికిత్స నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేరాడు. అతడికి సదరు వైద్య విద్యార్థి వైద్యం చేశారు. వైద్యం అందిస్తున్న సమయంలోనే జూనియర్ డాక్టర్‌పై అతడు కన్నేశాడు. వారం రోజులపాటు జూనియర్‌ డాక్టర్ కదలికలపై నిఘా వేశాడు.

Also Read: Festival Gift: కూటమి నాయకులకు చంద్రబాబు జాక్‌పాట్.. పలు దేవాలయాల కమిటీల నియామకం

ఈ క్రమంలోనే మూడు రోజుల కిందట రాత్రి సమయంలో మోహన్‌ సాయి ఆస్పత్రిలోకి ప్రవేశించాడు. జూనియర్‌ వైద్యురాలిని ఓ గదిలోకి లాక్కువెళ్లేందుకు ప్రయత్నం చేశాడు. అయితే ఆమె భయంతో గట్టిగా కేకలు వేయడంతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న రోగులు, వారి సహాయకులు అడ్డుకున్నారు. మోహన్‌ సాయిని పట్టుకుని దేహశుద్ధి చేశారు. వారి నుంచి ఎలాగోలా తప్పించుకుని అతడు పారిపోయాడు. అయితే ఈ సంఘటన గురించి తెలిసినా ఆస్పత్రి ఉన్నతాధికారులు గోప్యంగా ఉంచారు.

Also Read: Pawan Kalyan: నాడు పోలీసులతో చెంపదెబ్బ.. నేడు ఆలయానికి చైర్మన్‌ పదవి

ఘటన జరిగిన వెంటనే ఫిర్యాదు చేయడానికి బాధితురాలు ఔట్ పోస్టు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. అయితే వారు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడంతో టూ టౌన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని చెప్పారు. తన విభాగానికి చెందిన సీనియర్ డాక్టర్ దృష్టికి తీసుకువెళితే ఆర్ఎంఓకు చెప్పాలని చెప్పి పట్టించుకోలేదు. తనపై జరిగిన ఈ దాడిపై ఎవరూ చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో ఆమె టూ టౌన్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ వ్యవహారంపై పురోగతి ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Junior DoctorRape attemptUnknown PersonAnantapurRape Attempt On Junior Doctor

Trending News