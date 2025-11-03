English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Uppada Beach Gold: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో బంగారపు వర్షం..తుపాను తర్వాత సముద్రం నుంచి బంగారం కొట్టుకొచ్చింది!

Uppada Beach Gold Rush: ఇటీవలే అల్లకల్లోలం సృష్టించిన మొంథా తుపాను తర్వాత ఏపీలోని కాకినాడ జిల్లాలో ఉప్పాడ బీచ్ తుఫాను కారణంగా తీవ్రంగా దెబ్బతింది. కానీ తుఫాను ఇప్పుడు ఉప్పాడ బీచ్‌కు బంగారాన్ని తెచ్చిపెట్టిందనే వార్త వైరల్‌గా మారింది. దీనితో స్థానికులందరూ ఉప్పాడ బీచ్‌కు తరలివచ్చారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 3, 2025, 02:48 PM IST

Uppada Beach Gold Rush: ఇటీవలే అల్లకల్లోలం సృష్టించిన మొంథా తుపాను తర్వాత ఏపీలోని కాకినాడ జిల్లాలో ఉప్పాడ బీచ్ తుఫాను కారణంగా తీవ్రంగా దెబ్బతింది. కానీ తుఫాను ఇప్పుడు ఉప్పాడ బీచ్‌కు బంగారాన్ని తెచ్చిపెట్టిందనే వార్త వైరల్‌గా మారింది. దీనితో స్థానికులందరూ ఉప్పాడ బీచ్‌కు తరలివచ్చారు. ఇసుకలో మెరుస్తున్న బంగారు కణాలను సేకరించడం ప్రారంభించారు. అయితే అవి నిజంగా బంగారు కణాలేనా అని ఇంకా ఎవరూ నిర్ధారించలేదు. ప్రస్తుతం అందరి దృష్టి ఉప్పాడ బీచ్‌లో కనిపించే బంగారు కణాలపైనే ఉంది. చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుండి ఉప్పాడ బీచ్‌కు వెళ్లే గ్రామస్తుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది.

ఉప్పాడ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజలకు ఎప్పటినుంచో ఒక నమ్మకం ఉంది. తుపాను, భారీ వర్షం వచ్చినప్పుడు, పెద్ద అలలు సముద్ర తీరానికి వస్తాయి. ఆ సమయంలో సముద్రం నుండి అనేక వస్తువులు ఒడ్డుకు చేరుకుంటాయి. గ్రామస్తులు వాటిని అమ్మడం ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. ఒడ్డున బంగారు కణాలు కనిపిస్తాయని చాలా కాలంగా పుకారు ఉంది. అందువల్ల, తుపానులు వచ్చి వెళ్లిన వెంటనే, గ్రామస్తులు ఉప్పాడ సముద్ర తీరంలో ఇసుక కోసం వెతుకుతారు. అయితే ఇది ఎంతవరకు నిజమో ఎవరూ నిర్ధారించలేదు.

మొంతా తుఫాను తర్వాత అధికారులందరూ ఉప్పాడ తీరంపై దృష్టి సారించారు. ఆ తీరం నుండి అలలు చాలా ఎత్తుకు ఎగసి గ్రామాలపైకి దూసుకుపోతున్నాయి. అలలు పెరిగినప్పుడల్లా గ్రామస్తులు భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. ఇప్పుడు సముద్రం ప్రశాంతంగా ఉంది. గ్రామస్తులందరూ బీచ్‌కి వెళ్లారు. సముద్ర తీరంలో బంగారు కణాలు కనిపిస్తాయనే ప్రచారంతో వందల సంవత్సరాలుగా దీని కోసం వెతుకుతున్నారు.

వందల సంవత్సరాల క్రితం రాజుల నివాసాలు, బంగారు ఆభరణాలు సముద్రపు అలల్లో మునిగిపోయాయని ఇక్కడి ప్రజలు నమ్ముతారు. అందుకే తుఫాను వచ్చిన ప్రతిసారీ బంగారం బయటకు వస్తుందని వారు నమ్ముతారు. అందుకే వారు బీచ్‌లో వెతుకుతారు. ఇప్పుడు కూడా మొంథా తుపాను కారణంగా బీచ్‌లో బంగారం కోసం అన్వేషణ ప్రారంభమైంది. స్థానిక గ్రామస్తులే కాదు, దూర ప్రాంతాల నుండి చాలా మంది బంగారం కోసం వేటాడటానికి ఉప్పాడ బీచ్‌కు చేరుకున్నారు. కొందరు ఇప్పటికే వారు కనుగొన్న చిన్న, మెరిసే బంగారు కణాలను చూపించారు. పెద్ద, చిన్న తేడా లేకుండా ఉప్పాడ బీచ్ ఇసుకలో వెతకడం ప్రారంభించారు. అది నిజంగా బంగారమా? ఉప్పాడ బీచ్‌లో బంగారం దొరికిందా? అధికారులు నిర్ణయించుకోవాలి.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

