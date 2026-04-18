English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Alluri District: అల్లూరి జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం.. కొండను ఢీకొన్న వ్యాన్..ఎగిరి పడ్డ ప్రయాణికులు..

Road accident in alluri district: చింతపల్లి జాతర నుండి తిరిగి వస్తున్న సమయంలో ఘాట్ రోడ్డులో వ్యాన్  అదుపు తప్పి  కొండకు ఢీకొట్టింది. దీంతో ప్రయాణికులు ఎగిరి కింపడ్డారు. అనేక మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 18, 2026, 06:45 PM IST
  • అల్లురీ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం..
  • ఇద్దరి పరిస్థితి విషమం..

Trending Photos

5
Van accident in bonthuvalasa ghat road alluri district: ఇటీవల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తరచుగా రోడ్డు ప్రమాదాలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రైవేటు బస్సు ప్రమాదాలు, జీప్ లు, వ్యాన్ లు అదుపు తప్పి ప్రమాదాలకు గురౌతున్న ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి.  ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఏపీలోని అల్లురి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. అల్లురీ జిల్లాలోని  బొంతు వలస ఘాట్ రోడ్డులో ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది.  స్థానికంగా చింతపల్లి జాతర నుండి తిరిగి వస్తున్న వ్యాన్ అదుపు తప్పి ఒక్కసారిగా కొండను బలంగా ఢీకొట్టింది. ప్రమాద సమయంలో 40 మంది వ్యాన్ లో ప్రయాణిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తొంది.

Add Zee News as a Preferred Source

నియంత్రణ కోల్పోయి కొండను ఢీ కొట్టివ్యాన్ దూసుకుపోయింది. వ్యాన్ ప్రమాదం కారణంగా పది మందికి పైగా గాయపడినట్లుగా సమాచారం. వెంటనే స్థానికులు, పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. గాయపడిన వారిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. క్షతగాత్రులను తోటి ప్రయాణికులు, స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించడంలో సాయం అందించారు.

ప్రమాదం విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. వ్యాన్  కొండకు బలంగా ఢీకొట్టడం వల్ల దానిలోని ప్రయాణికులు ఎగిరి కిందపడ్డారు. ప్రయాణికులు లగేజీ అంతా చెల్లాచెరుదుగా పడిపోయాయి. ఈ ప్రాంత మంతా భీతావహకంగా మారిపోయింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

alluri districtAndhra Pradeshvan accident in alluri districtAP NewsAndhra pradesh news

Trending News