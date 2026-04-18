Alluri District: అల్లూరి జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం.. కొండను ఢీకొన్న వ్యాన్..ఎగిరి పడ్డ ప్రయాణికులు..

Van accident in bonthuvalasa ghat road alluri district: ఇటీవల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తరచుగా రోడ్డు ప్రమాదాలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రైవేటు బస్సు ప్రమాదాలు, జీప్ లు, వ్యాన్ లు అదుపు తప్పి ప్రమాదాలకు గురౌతున్న ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఏపీలోని అల్లురి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. అల్లురీ జిల్లాలోని బొంతు వలస ఘాట్ రోడ్డులో ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది. స్థానికంగా చింతపల్లి జాతర నుండి తిరిగి వస్తున్న వ్యాన్ అదుపు తప్పి ఒక్కసారిగా కొండను బలంగా ఢీకొట్టింది. ప్రమాద సమయంలో 40 మంది వ్యాన్ లో ప్రయాణిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తొంది.
నియంత్రణ కోల్పోయి కొండను ఢీ కొట్టివ్యాన్ దూసుకుపోయింది. వ్యాన్ ప్రమాదం కారణంగా పది మందికి పైగా గాయపడినట్లుగా సమాచారం. వెంటనే స్థానికులు, పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. గాయపడిన వారిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. క్షతగాత్రులను తోటి ప్రయాణికులు, స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించడంలో సాయం అందించారు.
Read more: CM Chandrababu naidu: మహిళా జాతీకి తీరని ద్రోహం.!. లోక్ సభలో మహిళ బిల్లును అడ్డుకోవడంపై చంద్రబాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
ప్రమాదం విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. వ్యాన్ కొండకు బలంగా ఢీకొట్టడం వల్ల దానిలోని ప్రయాణికులు ఎగిరి కిందపడ్డారు. ప్రయాణికులు లగేజీ అంతా చెల్లాచెరుదుగా పడిపోయాయి. ఈ ప్రాంత మంతా భీతావహకంగా మారిపోయింది.
