/Vande Bharat Tirupati: తిరుమల వెళ్లే శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త..ఇప్పుడు తిరుపతికి మరో వందే భారత్ రైలు!

Vande Bharat Shivamogga Tirupati: తిరుమలకు రోజురోజుకు పెరుగుతున్న భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునే భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతున్న క్రమంలో తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు పొరుగున ఉన్న కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల నుండి నిత్యం వేలాది మంది భక్తులు తిరుపతికి తరలివస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని రైల్వే సర్వీసులను పెంచాలనే డిమాండ్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది.
ఇప్పటికే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నడుస్తున్న వందే భారత్ రైళ్లకు ప్రయాణికుల నుండి విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా సికింద్రాబాద్ - తిరుపతి మధ్య నడుస్తున్న వందే భారత్ రైలు ఎప్పుడూ ప్రయాణికులతో నిండిపోతోంది. ఈ క్రమంలోనే పొరుగు రాష్ట్రాల నుండి కూడా సర్వీసులను పెంచాలనే వినతులు భారీగా వచ్చాయి. ఈ ప్రజాప్రతినిధుల వినతుల మేరకు రైల్వే శాఖ శివమొగ్గ టౌన్ - తిరుపతి మధ్య కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ను మంజూరు చేసింది.
తిరుపతికి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం కర్ణాటక నుండి కొత్త వందే భారత్ రైలును ప్రవేశపెట్టాలని తిరుపతి ఎంపీ రైల్వే బోర్డు చైర్మన్కు లేఖ రాసినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. దీనిపై రైల్వే బోర్డు సానుకూలంగా స్పందించి, తగిన ప్రతిపాదనను రూపొందించిందని ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని ఎంపీ స్వయంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడిస్తూ, రైల్వే బోర్డు చైర్మన్కు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.
రైలు మార్గం, ప్రయోజనాలు..
ఈ కొత్త వందే భారత్ రైలు కర్ణాటకలోని శివమొగ్గ టౌన్ లో బయలుదేరి బిరూర్, అర్సికెరే, కేఎస్ఆర్ బెంగళూరు, కాట్పాడి మీదుగా తిరుపతికి చేరుకుంటుంది. ఈ రైలు ప్రతిరోజూ ఉదయం సమయంలో శివమొగ్గ టౌన్ లో బయలుదేరే విధంగా అధికారులు షెడ్యూల్ను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ రైలు ప్రకటన ద్వారా ముఖ్యంగా బెంగళూరు, దాని చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాల భక్తులకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారనుంది. వచ్చే నెలలోనే ఈ రైలును అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి రైల్వే అధికారులు తుది కసరత్తు చేస్తున్నారు.
ఈ కొత్త రైలుతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ భక్తులకు మరో తిరుగులేని గుడ్ న్యూస్ కూడా ఉంది. విశాఖపట్నం నుండి తిరుపతి మధ్య అత్యాధునిక వందే భారత్ స్లీపర్ రైలును కూడా త్వరలోనే ప్రవేశపెట్టేలా రైల్వే శాఖ పక్కా ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతోంది. దీనివల్ల సుదూర ప్రాంతాల భక్తులకు కూడా తిరుమల యాత్ర మరింత సులభతరం, సుఖమయం కానుంది.
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