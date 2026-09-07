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Vande Bharat Tirupati: తిరుమల వెళ్లే శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త..ఇప్పుడు తిరుపతికి మరో వందే భారత్ రైలు!

Vande Bharat Shivamogga Tirupati: తిరుపతి వేళ్లే శ్రీవారి భక్తులకు రైల్వే శాఖ సరికొత్త కానుకను అందించింది. కర్ణాటకలోని శివమొగ్గ టౌన్ నుండి తిరుపతి మధ్య సరికొత్త వందే భారత్ రైలును ప్రారంభించేందుకు రైల్వే బోర్డు సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం తెలిపింది. తిరుపతి ఎంపీ మద్దిల గురుమూర్తి చేసిన అభ్యర్థనకు రైల్వే చైర్మన్ సానుకూలంగా స్పందించారు. ఈ రైలు వచ్చే నెల నుండే పట్టాలెక్కేలా అధికారులు తుది కసరత్తు చేస్తున్నారు. దీనితో పాటు భవిష్యత్తులో విశాఖపట్నం - తిరుపతి మధ్య వందే భారత్ స్లీపర్ రైలును కూడా తీసుకురావడానికి అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 07, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:43 PM IST
Vande Bharat Tirupati: తిరుమల వెళ్లే శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త..ఇప్పుడు తిరుపతికి మరో వందే భారత్ రైలు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Vande Bharat Tirupati: తిరుమల వెళ్లే శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త..ఇప్పుడు తిరుపతికి మరో వందే భారత్ రైలు!
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