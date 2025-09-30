Bulk Drug Factory: మత్స్యకారులతో రాజకీయాలు వద్దు.. బయటి వ్యక్తుల తాట తీస్తా: హోంమంత్రి వార్నింగ్‌

Vangalapudi Anitha: రాజయ్యపేట ప్రజలు కోరిక మేరకు బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ పనులు ఆపివేస్తానని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత ప్రకటించారు. మత్స్యకారులతో దయచేసి రాజకీయాలు చేయవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. 'అసెంబ్లీ సమావేశాలు అయిన వెంటనే వస్తానని చెప్పా. ఒకరోజు ముందుగానే రాజయ్యపేట వచ్చా. బయట నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులు కూడా వచ్చారు. బయట నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులు రెచ్చగొడతున్నారు' అని అనిత ఆరోపించారు.
Also Read: VC Sajjanar: తెలంగాణ ఆర్టీసీతో నాలుగేళ్ల అనుబంధంపై పోలీస్ బాస్ సజ్జనార్ భావోద్వేగం
రాజయ్యపేట గ్రామస్తులు తన పర్యటన అడ్డుకున్న అనంతరం నక్కపల్లిలో మీడియాతో హోం మంత్రి అనిత మాట్లాడారు. '16 రోజులుగా రాజయ్యపేట గ్రామంలో బల్క్ డ్రగ్ కోసం ధర్నా చేస్తున్నారు. నన్ను రాజయ్యపేట గ్రామం రావాలని గ్రామస్తులు కోరారు. రాజయ్యపేట గ్రామం టీడీపీ కంచుకోట. 2014, 2019, 2024 ఎన్నికల్లో కూడా అత్యధిక మెజార్టీటి ఇచ్చారు. 2024 ఫిబ్రవరిలో వైసీపీ ప్రభుత్వం వర్చువల్గా శంకుస్థాపన చేశారు. అప్పటి వైసీపీ నాయకులు పాలాభిషేకాలు చేశారు' అని అనిత వివరించారు.
Also Read: KTR vs Revanth Reddy: బాకీ కార్డుతో రేవంత్ రెడ్డి భరతం పడతాం: కేటీఆర్ వార్నింగ్
'ఎన్డీయే ప్రభుత్వంలో మోదీ విశాఖలో మళ్లీ శంకుస్థాపన చేశారు. హెటిరో కంపెనీ వలన రాజయ్యపేట గ్రామస్తులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. రాజయ్యపేట గ్రామస్తులు అన్ని పార్టీలు నాయకులు, ప్రజలతో ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పా. సీఎం, డిప్యూటి సీఎం వద్దకు తీసుకువెళ్తా' అని వంగలపూడి అనిత చెప్పారు. రాజయ్యపేట ప్రజలు కోరిక మేరకు బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ పనులు ఆపిచేయిస్తానని ప్రకటించారు.
'మత్స్యకారులకు వేట నిషేధ సమయంలో మత్స్యకార సేవలో పేరుతో రూ.20 వేలు ఇచ్చాం. మత్స్యకారులకు 50 సంవత్సరాలకే ఫించన్ ఇచ్చిన ఘనత చంద్రబాబుది' అని వంగలపూడి అనిత తెలిపారు. రాజయ్యపేట గ్రామస్తులను బయట నుంచి వచ్చేవాళ్లు రెచ్చగొడతున్నారని.. అమాయకులైన ప్రజలతో రాజకీయాలు చేయవద్దు అని విజ్ఞప్తి చేశారు. పోలీసులు ఎవరైనా అనుచితంగా ప్రవర్తిస్తే పోలీసులు తరఫున తాను క్షమాపణ కోరుతున్నట్లు తెలిపారు.
Also Read: Chandrababu: ఇంటింటికీ జీఎస్టీ ఫలాలు.. దీపావళికి ప్రత్యేక ఉత్సవాలు: సీఎం చంద్రబాబు
అంతకుముందు నక్కపల్లి మండలం రాజయ్యపేట గ్రామస్తులు హోం మంత్రి అనితను అడ్డుకున్నారు. కాన్వాయ్ను కదలకుండా ఆమెను చుట్టుముట్టి ఘెరావ్ చేశారు. బల్క్ డ్రగ్స్ ఫ్యాక్టరీ వద్దంటూ 16 రోజులుగా మత్స్యకారులు నిరసన తెలుపుతున్నారు. చెట్టు మొద్దును అడ్డంగా వేసి బైఠాయించారు. వారితో అనిత, ఆర్డీవో, ఇతర శాఖల అధికారులతో కలిసి చర్చించారు. కచ్చితమైన హామీ ఇవ్వాలంటూ ఆమె కాన్వాయ్కు అడ్డంగా బైఠాయించి నిరసన తెలిపిన మత్య్సకారులు.
Also Read: Jr NTR: కాంతారా హీరో రిషబ్ శెట్టిపై జూ ఎన్టీఆర్ ప్రశంసలు.. 'మా అమ్మ కోరికను తీర్చాడు'
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook