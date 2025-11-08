Variety Plants: ఇదేం విచిత్రం.. మిరప చెట్టుకు కాసిన టమాటలు, వంకాయలు..

Variety Plants: ఒకే మొక్కకు వంగ, మిరప, టమాటాలు కాయడం ఇక అసాధ్యం కాదు. ఈ వింత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఓ రైతు తోటలో చోటు చేసుకోవడాన్ని అందరు వింతగా చెప్పుకుంటున్నారు. మిరప తోటలో రెండు మొక్కలకు మూడు రకాల కాయలు రావడంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ వింత ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలం తక్కెళ్లపాడుకు చెందిన రైతు ముత్యాల రజిత రమేష్ మిరప సాగు చేస్తున్నారు. తోట మొత్తం మీద రెండు మొక్కలకు మాత్రం ఇలా విచిత్రంగా మిరపకాయలు, వంకాయలు, టమాటాలు కాయడంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
ఈ వింత ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ విచిత్రమైన మొక్క ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ గా మారి చక్కర్లు కొడుతోంది. దీంతో ఈ వింతను చూడటానికి చుట్టపక్కల గ్రామాల నుంచి ప్రజలు రైతు రమేష్ తోటకు తరలివస్తున్నారు. ఈ వింత ప్రస్తుతం టాక్ ఆప్ దిటౌన్గా మారింది. ఇలా ఒకే మొక్కకు మిరప, టమాటా, వంకాయలు కాయడం కొందరు దేవుడి అద్భుతం అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరి కొందరు మాత్రం ఏదో శాస్త్రీయ కారణంతోనే సాధ్యమంటున్నారు. దీనిపై స్థానిక వ్యవసాయ అధికారులు కూడా ఆరా తీస్తున్నారు.
ఈ వింతపై ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట డివిజన్ ఉద్యానశాఖాధికారి స్పందించారు. మొక్కలోని జన్యుపరమైన మార్పు కారణంగా ఇలా ఒకే మొక్కకు మూడు రకాల కాయలు వచ్చి ఉంటాయన్నారు. ఒకే మొక్కకు కనిపించే ఈ మూడు రకాల కాయలు ఒకే ససోలనేతి' వృక్ష కుటుంబానికి చెందినవన్నారు. ఆ కారణంగానే కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఇలా జరిగి ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చారు. కారణం ఏదైనా సరే ఈ విచిత్రమైన ఘటన ఇప్పుడు హట్టాపిక్ అయ్యింది.
