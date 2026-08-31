/కరువు తీరేలా నేడే సీఎం చంద్రబాబు చేతులు మీదుగా వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభం..

AP Veligonda Project: ఎపుడో 1996లో చంద్రబాబు నాయుడు చేతులు మీదుగా శంకుస్థాపన జరుపుకున్న వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ దాదాపు మూడు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత మళ్లీ ఆయన చేతులు మీదుగా ప్రారంభం కావడం విశేషం.ఈ మూడు దశాబ్దాల్లో ఈ ప్రాజెక్టు టన్నెల్ నిర్మాణంలో అడగడున సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. 2024లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయడంపై దృష్టి సారించింది. ముఖ్యంగా వెలిగొండకు అనుబంధంగా ఉండే కాలువల నిర్మాణం, టన్నెల్ నిర్మాణ పనులు, ఫీడర్ ఛానెల్స్, హెడ్ రెగ్యులేటర్లు ఇతర అనుబంధ నిర్మాణాలను పూర్తి చేసింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల నిర్వాసితులైన వారికి పరిహారంతో పాటు పునరావాసం కల్పించింది. నిర్వాసితుల కోసమే 768 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. అపుడు ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు.. నేడు విభజిత ఆంధ్ర ప్రదేశ్కు సీఎంగా ఉండటం విశేషం. ఈ ప్రాజెక్ట్తో నీటి ఎద్దడితో సతమతమయ్యే ప్రకాశం, పల్నాడు జిల్లాల ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల కరువు తీరనుంది.
ప్రకాశం, కడప, నెల్లూరు జిల్లాలకు వరదాయినీ..
ఆంధ్ర ప్రదేశ్లోని మార్కాపురం గంటవానిపల్లిలో వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ తొలి దశను ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మరికాసేట్లో ప్రారంభించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల 1.19 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరుతో పాటు 4 లక్షల మంది ప్రజలకు తాగునీరు అందించనుంది. ఫ్లోరైడ్ బాధితులు ఎక్కువగా ఉండే ఈ ప్రదేశంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ రావడం వల్ల వాళ్ల దశ తిరగనుంది. ముఖ్యంగా ప్రకాశం జల్లా, మార్కాపురం, కడప, పొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాల్లోని దాదాపు అన్ని మండలాల ప్రజలు ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల లబ్ది పొందనున్నారు. ‘వెలిగొండ జలసిరులు అభివృద్దికి రెక్కలు’ పేరుతో ఏపీలోని కూటమి సర్కారు ఈ ప్రారంభోత్సవాన్ని ఘనం నిర్వహిస్తోంది.
వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ వల్ల శ్రీశైలంకు ఇన్ఫ్లో ఎక్కువ ఉన్నపుడు వచ్చే 43 టీఎంసీల వరద నీరు మళ్లించి ప్రజలకు సాగు, తాగు నీటి అవసరాలను తీర్చనుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్తో 10.70 టీఎంసీల కృష్ణా నటిని నల్లమలసాగర్కు రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఇప్పటికే ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించి ట్రయల్ రన్ పూర్తి చేశారు.
చంద్రబాబు నాయుడు షెడ్యూల్..
ఇక సీఎం చంద్రబాబు.. ఉదయం 9.30 గంటలకు ఉండవల్లిలోని తన నివాసం నుంచి హెలికాప్టర్లలో 10.15కు మార్కాపురం చేరుకుంటారు. ఆ తర్వాత వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్కు పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. కృష్ణమ్మ చీర సారె సమర్పించి ప్రాజెక్ట్ను ప్రారంభించి కృష్ణా జలాలను వెలిగొండకు విడుదల చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత 11.30 గలకు అక్కడ బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు. ఆ తర్వాత 1.30 కు అమరావతికి తిరుగు ప్రయాణం అవుతారు.
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