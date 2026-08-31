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కరువు తీరేలా నేడే సీఎం చంద్రబాబు చేతులు మీదుగా వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభం..

Veligonda Project Phase 1 Inaugurated by AP CM: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వాసులు ఎన్నో దశాబ్దాలుగా ఎదురు చూస్తోన్న వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్.. ఒక అడుగు ముందుకేస్తే మూడడుగులు వెనక్కి అన్నట్టుగా తయారైంది. తాజాగా ఈ  ప్రాజెక్ట్‌‌కు సంబంధించి తొలి దశ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చేతులు మీదుగా ప్రారంభం కాబోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 31, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:58 AM IST
కరువు తీరేలా నేడే సీఎం చంద్రబాబు చేతులు మీదుగా వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభం..
Image Credit: Veligonda Project (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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