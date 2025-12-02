Velpuri Srinivas Rao: తెలంగాణాపై దిష్టివ్యాఖ్యల వివాదం.. పవన్ కళ్యాణ్, కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డిలపై వేల్పూరీ శ్రీనివాస్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Velpuri Srinivas Rao fires on komati reddy Venkat reddy and deputy cm pawan kalyan: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం రెండు తెలుగురాష్ట్రాల్లో కూడా రచ్చగా మారాయి. పవన్ ఇటీవల కోనసీమలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ తెలంగాణ వారి దిష్టి తగిలి కోనసీమ పచ్చదనంకు తగిలి ఇలా అయ్యిందంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా.. దీనిపై పెద్ద దుమారం చెలరేగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన అన్నిపార్టీల నేతలు దీనిపై ప్రస్తుతం మండిపడుతున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ బేషరతుగా సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీనిపై తెలంగాణ సినిమాటో గ్రఫి మంత్రి కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కి, అదే విధంగా.. ఆంద్రప్రదేశ్... తెలంగాణ కాపు పొలిటికల్ జేఏసీ చైర్మన్ వేల్పురి శ్రీనివాసరావు బహిరంగ లేఖను రాశారు. జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు, ఆంద్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి డిమాండ్ చేయడం సిగ్గుచేటుగా ఉందని కాపు పొలిటికల్ జేఏసీ చైర్మన్ వేల్పూరీ శ్రీనివాస్ మండిపడ్డారు.
అదే విధంగా.. గతంలో పలు మార్లు తెలంగాణ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖరరావు ఆంద్రప్రదేశ్ లో పుట్టిన వారు రాక్షస జాతికి చెందిన వారుగా, ఆంద్రప్రదేశ్ బిర్యానీని పెంట బిర్యానీ అంటూ అవమానం చేసినప్పుడు కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ఏమయ్యాడన్నారు.
అదే సమయంలో తెలంగాణ కు రావాలంటే విసా కావాలా అని, తెలంగాణ పాకిస్తాన్ లో ఉందా అంటూ.. కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత వైయస్ రాజశేఖర రెడ్డి విమర్శలు చేసినప్పుడు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఎందుకు అప్పట్లో రియాక్ట్ కాలేదని శ్రీనివాసరావు ఎద్దేవా చేశారు. తెలంగాణ కు మొట్ట మొదటి ద్రోహి రాజశేఖరరెడ్డి విగ్రహాలు తెలంగాణ లో పెట్టి పూజలు చేస్తుంటే కోమటిరెడ్డి ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారన్నారు.. 1962 తెలంగాణ ఉద్యమంలో అప్పటి సీఎం కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉన్న 360 మంది తెలంగాణ ఉద్యమ కారులును పిట్టల ను కాల్చినట్లు కాల్చిన, బ్రహ్మానంద రెడ్డి పేరును బంజారాహిల్స్ లో ఉన్న పార్కు కు తీసి వేయలేదని శ్రీనివాసరావు లేఖలో వేల్పూరీ శ్రీనివాస్ ప్రశ్నలు గుప్పించారు.
తెలంగాణ లో పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలను ఆడాలంటే.. కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అనుమతి కావాలా అని లేఖలో రేవంత్ రెడ్డి ని శ్రీనివాసరావు ప్రశ్నించారు. రెండు తెలుగు స్టేట్స్ ల మధ్య చిచ్చుపెట్టే వ్యాఖ్యలు చేసిన కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డిని మంత్రి వర్గం నుంచి వెంటనే బర్తరఫ్ చేయాలని వేల్పూరీ శ్రీనివాస్ లేఖలో కోరారు.
తెలంగాణ లో రాజశేఖరరెడ్డి దోపిడీ చేసిన వేల ఎకరాల భూమిని వెంటనే ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకొవాలన్నారు. తెలంగాణ లో సామాజిక న్యాయం సమాధి చేసిన కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ని కాంగ్రెసు పార్టీ నుంచి కూడా తొలగించాలని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ కి మరొక లేఖలో విజ్ఞప్తి చేశారు.
Read more: Komati Reddy Venkat Reddy: నీ సినిమాలు ఆడనివ్వం.!. పవన్ కళ్యాణ్పై మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
అదే విధంగా.. బీసీ నేత.. తీన్మార్ మల్లన్నను పార్టీ నుంచి బైటకు పంపడం పై కూడా మండిపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డి 50 కోట్లు ఇచ్చి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ కి ప్రెసిడెంట్ అయ్యారని అప్పట్లో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి విమర్శలు చేసినా, కాంగ్రెసు పార్టీ నుండి ఎందుకు తొలగించ లేదని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెసు పార్టీ లో బీసీ లకు ఒక న్యాయం, రెడ్డి వర్గానికి ఒక న్యాయం ఉంటుందా అని రేవంత్ రెడ్డి, రాహుల్ గాంధీ లను శ్రీనివాసరావు ప్రశ్నించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.