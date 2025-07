Venkaiah Naidu Video: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి.. వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో ఇదే..

Venkaiah naidu interesting comments on vip break darshan in tirumala: తిరుమల శ్రీవారిని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి తన కుటుంబంతో కలిసి దర్శించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో దర్శనం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రతి ఒక్కరు సమాజంలో దైవ చింతన కల్గి ఉండాలన్నారు. సదాచారం, సత్ప్రవర్తన, సద్ విచారం కల్గి ఉండాలన్నారు. అదే విధంగా సమాజ చింతన , తన వంతుగా సమాజం కోసం ఏదైన చేయాలనే తపన ఉండాలన్నారు. శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కల్గకుండా టీటీడీ చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు.

Tirumala, Andhra Pradesh: On offering prayers at Venkateswara Swamy Temple with his family, former Vice President of India, M. Venkaiah Naidu says, "Every individual must cultivate both devotion to God and dedication to society. The Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) is a… pic.twitter.com/8RuJ7E4Nqq

— IANS (@ians_india) July 28, 2025