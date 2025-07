Video: తిరుమలలో అన్న ప్రసాదం ఎలా తయారవుతుంది తెలుసా? వీడియో చూడండి..

Annaprasadam Making Video: తిరుమల శ్రీ వెంకటేశుని దర్శనానికి వచ్చే వారికి అన్నప్రసాదనం వితరణ చేయడం సాధారణం. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ వెంగమాంబ, శ్రీనివాసం ఇక తిరుమల కొండ చుట్టూ పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా భక్తుల కోసం ఉచితంగా అన్న ప్రసాదం వితరణ జరుగుతుంది. అన్న ప్రసాదం, మజ్జిగ, పాలు అందిస్తున్న విషయం కూడా తెలిసిందే. అయితే తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరుని లడ్డు ఎంత ప్రశస్తి పొందిందో, ఈ అన్న ప్రసాదం కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. అయితే ఈ అన్న ప్రసాదాన్ని ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసుకుందామా?

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎక్స్ లో ఈ వీడియోని షేర్ చేసింది. మీరు స్వామిని దర్శించే ముందు భక్తులకు ప్రేమతో సంప్రదాయంగా అందించే అన్నపూర్ణ దివ్య సేవను ఆస్వాదించండి అని రాసుకొచ్చింది. ఈ వీడియోను మంత్రి లోకేష్ షేర్ చేశాడు. సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో వైరల్ అవుతూ ఉంది. భక్తులు కూడా ఈజీగా తెలుసుకుంటున్నారు. ఎంతో రుచికరంగా వేడివేడిగా ఉండే ఈ తిరుమల అన్న ప్రసాదంలో ఆ ఆరోగ్యకరమైన కూరగాయలతో తయారు చేస్తారు.

తిరుమల దేవస్థానం షేర్ చేసిన ఈ వీడియోలో మామిడి కాయతో పాటు వంకాయలు, బియ్యం ఎంతో శుచీ శుద్ధితో అన్నప్రసాదాన్ని ఆలయ సిబ్బంది పెద్ద ఎత్తున తయారు చేస్తుండటం ఈ వీడియోలో చూస్తాం. ఇందులో ఆరోగ్యకరమైన లాభాలు ఎన్నో ఉంటాయి. ఈ వీడియోలో తయారు చేసిన ఈ అన్న ప్రసాదాన్ని క్యూ కాంప్లెక్స్ కి ఇతర ప్రాంతాల్లో తిరుమల వెంకటేశ్వరుని భక్తులకు ఎలా అందిస్తున్నారు కూడా చూపించారు. సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్ అవుతూ ఉంది.

తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్ళిన వారికి అక్కడ క్యూ కాంప్లెక్స్ లో కొన్ని గంటలకొద్దీ స్వామి వారి కోసం వేచి ఉండాల్సి ఉంటుంది. దర్శనం ముందుగానే ఈ అన్న ప్రసాదను వితరణ జరుగుతుంది. ఎంత కావాలంటే అంత సులభంగా భక్తుల వద్దకే ఈ ప్రసాదం చేరుతుంది. అక్కడ నీటితో పాటు ఇతర సదుపాయాలు కూడా కల్పిస్తారు. భక్తుల ఆకలిని అన్న ప్రసాదం రూపంలో తీరుస్తుంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం.

Ever wondered where Annaprasadam is served in the queue lines at Tirumala?

Before you see the Lord, experience the divine seva of Annapurna — feeding lakhs of devotees with love and tradition.#TTD #Tirumala #Annaprasadam #Devotion #Seva pic.twitter.com/vv5Uc3niNR

— Tirumala Tirupati Devasthanams (@TTDevasthanams) July 5, 2025