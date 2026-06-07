Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /Vidyadhan Scholarships: 10వ తరగతి, ఇంటర్ విద్యార్థులకు బంపర్ ఛాన్స్.. రూ. 75 వేల స్కాలర్‌షిప్ ఇలా పొందండి!

Vidyadhan Scholarships: 10వ తరగతి, ఇంటర్ విద్యార్థులకు బంపర్ ఛాన్స్.. రూ. 75 వేల స్కాలర్‌షిప్ ఇలా పొందండి!

Vidyadhan Scholarships: ఏపీలో పదో తరగతి, ఇంటర్ పూర్తి చేసిన ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు శుభవార్త. సరోజినీ దామోదరన్ ఫౌండేషన్ ప్రతిభ గల పేద విద్యార్థులను ఆదుకోవడం కోసం.. ‘విద్యాదాన్’ స్కాలర్‌షిప్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా ప్రతి సంవత్సరం పదో తరగతి, ఇంటర్ విద్యార్థులకు రూ. 10 వేల నుంచి రూ. 75 వేల వరకు స్కాలర్‌షిప్‌ను ఇస్తోంది. ప్రతిభతో పాటు అవసరం ఉన్న విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేందుకు ప్రత్యేకంగా ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 07, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:43 PM IST
Vidyadhan Scholarships: 10వ తరగతి, ఇంటర్ విద్యార్థులకు బంపర్ ఛాన్స్.. రూ. 75 వేల స్కాలర్‌షిప్ ఇలా పొందండి!
Image Credit: Vidyadhan Scholarship 2026 Students Can Get Up to Rs 75000 Apply Before June 20 (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ప్రతి ఇంట్లో ఉండాల్సిన సూపర్ ఫుడ్.. అవిసె గింజలతో ఆరోగ్యానికి డబుల్ బెనిఫిట్!
Flax Seeds Benefits Telugu0 min ago
2
Vidyadhan Scholarships 20261 hr ago
3
IND vs AFG2 hrs ago
4
Telangana Schools Reopen2 hrs ago
5
Brisk Walking Benefits3 hrs ago