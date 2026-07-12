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వియత్నాం బోటు ప్రమాదంలో 15 మంది భారతీయులు మృతి.. మృతుల జాబితా విడుదల చేసిన ఎంబసీ!

వియత్నాం దేశంలో జరిగిన ఘోరమైన బోటు ప్రమాదంలో మొత్తం 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ విషాదకర ఘటనకు సంబంధించి భారత రాయబార కార్యాలయం అధికారిక వివరాలను వెల్లడించింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన వారు, తమిళనాడుకు చెందిన పలువురు భారతీయులు మృతి చెందారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు లోతుగా తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 12, 2026, 06:26 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:28 AM IST
వియత్నాం బోటు ప్రమాదంలో 15 మంది భారతీయులు మృతి.. మృతుల జాబితా విడుదల చేసిన ఎంబసీ!
Image Credit: Vietnam Boat Accident Indian names list: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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