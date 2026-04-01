Milk Price Hike: సామాన్యుడి నెత్తిన మరో భారం.. ఒకేసారి పాల ధరల పెంపు.. నేటి నుంచే అమలు!

Milk Price Hike: సామాన్యుల పైన మరో భారం పడుతోంది. ఇప్పటికే యుద్దం కారణంగా వంట గ్యాస్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. పెట్రో ఉత్పత్తుల కొరత నిత్యావసరాల పైన పడింది. అటు సిమెంట్, ఇనుము ధరలు పెరిగాయి. ఇదే సమయంలో రెండు ప్రముఖ పాల ఉత్పత్తుల సంస్థలు పాల ధరలను పెంచాయి. కొత్త ధరలు ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 1, 2026, 11:50 AM IST

Vijaya And Sangam Dairy Increase Milk Price Rs 2 Per Liter: ఇప్పటికే వరుసగా పెరుగుతున్న ధరలతో సతమతమవుతున్న సామాన్యుడి నెత్తిన మరో బండ పడింది. నిత్యవసరాల ధరలు చుక్కలను తాకుతున్న వేళ.. పాల ధరల పెంపు జేబుకు మరింత చిల్లు పెట్టనుంది. విజయ, సంగం డెయిరీ పాల ప్యాకెట్ల ధరలు పెరిగాయి. లీటరు మీద రూ. 2 పెంచుతున్నట్లు కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్ ప్రకటించింది. 

పాల ధరల పెంపుకు సంబంధించి కొన్ని రోజుల క్రితమే కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్ సర్వ సభ్య సమావేశం నిర్వహించి.. నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈమేరకు మార్కెట్ లో విజయ, సంగం డెయిరీ పాల ధరలు పెరిగాయి. పెరిగిన ధరలు నేటి నుంచే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమల్లోకి రానుండగా.. కృష్ణ, ఎన్టీఆర్, ఏలూరు జిల్లాలో మాత్రం ఏప్రిల్ 4 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని.. కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్ ప్రకటించింది. 

అలానే నెలవారీ పాల కార్డు మీద పాలు కొనుగోలు చేసే వారికి కూడా ఏప్రిల్ 9 వరకు పాత ధరలే అమల్లో ఉంటాయని.. ఆ తర్వాత నుంచి కొత్త ధరలు వర్తిస్తాయని తెలిపింది. పాల సేకరణ, ప్యాకింగ్ సామగ్రి, ఇతరాత్ర ఖర్చులు పెరిగాయని.. అందుకే పాల ధరను పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. 

తాజా నిర్ణయం మేరకు ప్రస్తుతం ఉన్న ధరకు లీటరు మీద రూ. 2, అర లీటర్ పాలకు రూ.1 చొప్పున పెంచినట్లు వెల్లడించారు. స్డాండర్డ్‌ పాల ధర రూ. 62 నుంచి 64, టోన్డ్‌ పాల ధర రూ. 58 నుంచి 60, డబుల్‌ టోన్డ్‌ రూ. 54 నుంచి 56 పెంచారు. అలాగే హోమోజినైజ్డ్‌ ఫుల్‌ క్రీమ్‌ మిల్క్‌ లీటరు రూ. 68 నుంచి 72, టీ మేట్‌ రూ. 68 నుంచి 70 పెరగనుంది. ఆవుపాలు లీటరు రూ. 54 నుంచి 56, టోన్డ్‌ మిల్క్‌ పెరుగు ప్యాకెట్‌(450 గ్రాములు) రూ. 32 నుంచి 33 పెంచారు.  

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

