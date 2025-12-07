English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Vijayasai Reddy: పవన్ కళ్యాణ్ మార్గంలో విజయ సాయిరెడ్డి.!. ఎక్స్‌ వేదికగా సంచలన ట్విట్..

Vijayasai Reddy: పవన్ కళ్యాణ్ మార్గంలో విజయ సాయిరెడ్డి.!. ఎక్స్‌ వేదికగా సంచలన ట్విట్..

vijaya sai reddy tweet on Hinduism: చాలా మందిని డబ్బులు ఇచ్చి మరీ మతమార్పిడులకు పాల్పడేలా బలవంతం చేస్తున్నారని మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి సంచలన ట్విట్ చేశారు. దీంతో ఈ అంశం ఏపీ రాజకీయాల్లో  చర్చనీయాంశంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 7, 2025, 05:42 PM IST
  • మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి సంచలన ట్విట్.
  • మతమార్పిడులపై కీలక వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

Year Ender 2025 Most Trending Temples: ఈ సంవత్సరం ఈ 5 దేవాలయాలు వార్తల్లో నిలిచాయి.. ఎందుకో తెలుసా?
5
Year Ender 2025
Year Ender 2025 Most Trending Temples: ఈ సంవత్సరం ఈ 5 దేవాలయాలు వార్తల్లో నిలిచాయి.. ఎందుకో తెలుసా?
Balakrishna: బాలకృష్ణకు కలిసిరాని నిర్మాణం..! మరోసారి ‘అఖండ 2’తో సెంటిమెంట్ రిపీట్..!!
6
Balakrishna
Balakrishna: బాలకృష్ణకు కలిసిరాని నిర్మాణం..! మరోసారి ‘అఖండ 2’తో సెంటిమెంట్ రిపీట్..!!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం.. ఆర్థికంగా కలిసిరాక ఇబ్బందులు పడే రాశి..!
5
Today Horoscope December 7
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం.. ఆర్థికంగా కలిసిరాక ఇబ్బందులు పడే రాశి..!
Samantha Wedding: సమంత పక్కన కూర్చోవాలంటే సిగ్గేసింది.!. రాజ్ నిడిమోరు పిన్ని షాకింగ్ కామెంట్స్..
7
samantha
Samantha Wedding: సమంత పక్కన కూర్చోవాలంటే సిగ్గేసింది.!. రాజ్ నిడిమోరు పిన్ని షాకింగ్ కామెంట్స్..
Vijayasai Reddy: పవన్ కళ్యాణ్ మార్గంలో విజయ సాయిరెడ్డి.!. ఎక్స్‌ వేదికగా సంచలన ట్విట్..

Vijayasai reddy sensational tweet on conspiracies against Hinduism: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం కూటమిప్రభుత్వం పాలన కొనసాగుతుంది. ఒకవైపు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హమీలనునెరవేరుస్తున్నారు. మరోవైపు వైసీపీ పార్టీపై ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా.. గత పాలన వల్ల ఏపీ డెవలప్ మెంట్ లో వెనక్కు వెళ్లిపోయిందని సీఎం చంద్రబాబు పలు మార్లు తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు. అంతేకాకుండా.. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారు వల్ల ఏపీని మరల గాడిలో పెట్టే పనుల్ని కూటమి చేస్తుందన్నారు. ఈ క్రమంలో కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ మధ్య మాటల యుద్దం మాత్రం ఆగడంలేదు.

Add Zee News as a Preferred Source

తమపై నిరాధార కేసులు, అక్రమ కేసులు బనాయిస్తున్నారని, రెడ్ బుక్ రాజ్యంగం పాలన చేస్తున్నారని మాజీ సీఎం జగన్ కూటమి పాలనను విమర్శిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. మాజీ ఎంపీ విజయ సాయిరెడ్డి సోషల్ మీడియాలో చేసిన ట్విట్ ప్రస్తుతం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. దీనిలో విజయసాయి రెడ్డి.. సనాతన ధర్మంపై ట్విట్ చేశారు.

హిందూ మతంపై కొంత మంది కుట్రలు చేస్తున్నారన్నారు. డబ్బు ఆశ చూపి.. మతం మారాలని అమాయకుల్ని ఒత్తిడికి గురిచేస్తున్నారన్నారు.  హిందుయిజంపై ఎవరైన కన్నేత్తి చూసిన, మతం మార్పిడులకు ప్రొత్సహించిన వారికి తగిన రీతిలో బుద్ధి చెప్పడమే కాకుండా..  గుణపాఠం నేర్పిద్దామని ఆయన పేర్కొన్నారు.  అదే విధంగా.. గత రెండు దశాబ్దాలుగా జరిగిన మత మార్పిడులపై కమిటీ వేసి విచారణ జరపాలని కూటమి సర్కారును  డిమాండ్ చేశారు.

 దేశం కోసం,  ధర్మం కోసం హిందువుల్లో ఉన్న అన్ని సామాజిక వర్గాలు ఒక్కటవ్వాలని విజయసాయిరెడ్డి పిలుపునిచ్చారు.ఇదే  భారతదేశానికి రక్ష ..శ్రీరామ రక్ష అని తెలిపారు. విజయసాయి రెడ్డి చేసినఈ ట్విట్ ప్రస్తుతం ఏపీతో పాటు, దేశ రాజకీయాల్లో కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Read more: Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ షాక్.. డిసెంబర్, కొత్త ఏడాదిలో జనవరిలో ఆ దర్శనాలు రద్దు..

గతంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సనాతన ధర్మం కోసం తన ప్రాణాల్ని కూడా అర్పిస్తానన్నారు.  ఈ క్రమంలో విజయసాయి రెడ్డి పవన్ పార్టీలో లేదా కేంద్రంలో ఉన్న ఎన్డీయేలో చేరేందుకు పావులు కదుపుతున్నారని నెట్టింట కొత్త ప్రచారం మొదలైంది. మొత్తంగా మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి చేసిన ట్విట్ ప్రస్తుతం దేశ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Vijaya Sai Reddyap Chandrababu naiduconspiracies against Hinduismdeputy pawan kalyansanathana dharmam

Trending News