Vijayasai Reddy: పవన్ కళ్యాణ్ మార్గంలో విజయ సాయిరెడ్డి.!. ఎక్స్‌ వేదికగా సంచలన ట్విట్..

Vijayasai reddy sensational tweet on conspiracies against Hinduism: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం కూటమిప్రభుత్వం పాలన కొనసాగుతుంది. ఒకవైపు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హమీలనునెరవేరుస్తున్నారు. మరోవైపు వైసీపీ పార్టీపై ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా.. గత పాలన వల్ల ఏపీ డెవలప్ మెంట్ లో వెనక్కు వెళ్లిపోయిందని సీఎం చంద్రబాబు పలు మార్లు తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు. అంతేకాకుండా.. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారు వల్ల ఏపీని మరల గాడిలో పెట్టే పనుల్ని కూటమి చేస్తుందన్నారు. ఈ క్రమంలో కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ మధ్య మాటల యుద్దం మాత్రం ఆగడంలేదు.
తమపై నిరాధార కేసులు, అక్రమ కేసులు బనాయిస్తున్నారని, రెడ్ బుక్ రాజ్యంగం పాలన చేస్తున్నారని మాజీ సీఎం జగన్ కూటమి పాలనను విమర్శిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. మాజీ ఎంపీ విజయ సాయిరెడ్డి సోషల్ మీడియాలో చేసిన ట్విట్ ప్రస్తుతం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. దీనిలో విజయసాయి రెడ్డి.. సనాతన ధర్మంపై ట్విట్ చేశారు.
హిందూ మతంపై కొంత మంది కుట్రలు చేస్తున్నారన్నారు. డబ్బు ఆశ చూపి.. మతం మారాలని అమాయకుల్ని ఒత్తిడికి గురిచేస్తున్నారన్నారు. హిందుయిజంపై ఎవరైన కన్నేత్తి చూసిన, మతం మార్పిడులకు ప్రొత్సహించిన వారికి తగిన రీతిలో బుద్ధి చెప్పడమే కాకుండా.. గుణపాఠం నేర్పిద్దామని ఆయన పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా.. గత రెండు దశాబ్దాలుగా జరిగిన మత మార్పిడులపై కమిటీ వేసి విచారణ జరపాలని కూటమి సర్కారును డిమాండ్ చేశారు.
దేశం కోసం, ధర్మం కోసం హిందువుల్లో ఉన్న అన్ని సామాజిక వర్గాలు ఒక్కటవ్వాలని విజయసాయిరెడ్డి పిలుపునిచ్చారు.ఇదే భారతదేశానికి రక్ష ..శ్రీరామ రక్ష అని తెలిపారు. విజయసాయి రెడ్డి చేసినఈ ట్విట్ ప్రస్తుతం ఏపీతో పాటు, దేశ రాజకీయాల్లో కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
గతంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సనాతన ధర్మం కోసం తన ప్రాణాల్ని కూడా అర్పిస్తానన్నారు. ఈ క్రమంలో విజయసాయి రెడ్డి పవన్ పార్టీలో లేదా కేంద్రంలో ఉన్న ఎన్డీయేలో చేరేందుకు పావులు కదుపుతున్నారని నెట్టింట కొత్త ప్రచారం మొదలైంది. మొత్తంగా మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి చేసిన ట్విట్ ప్రస్తుతం దేశ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
