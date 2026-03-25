English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
Vijayawada: విజయవాడ ఉగ్రవాదుల లింక్స్ కేసులో ఇద్దరు అరెస్ట్.. వెలుగులోకి మరిన్ని నిజాలు

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 25, 2026, 07:21 PM IST

Trending Photos

Shruti Haasan: నాన్న వీడియోలు షేర్ చేస్తారు..ఆంటీ అస్సలు నవ్వించడం లేదు అని చెప్పా.. శృతిహాసన్ కీలక వ్యాఖ్యలు.‌.!
5
shruti haasan interview
Shruti Haasan: నాన్న వీడియోలు షేర్ చేస్తారు..ఆంటీ అస్సలు నవ్వించడం లేదు అని చెప్పా.. శృతిహాసన్ కీలక వ్యాఖ్యలు.‌.!
April 2026 Festivals: ఏప్రిల్‌నెలలో అక్షయతృతీయ, హనుమాన్‌ జయంతి ముఖ్యమైన పండుగల జాబితా ఇదే..!
5
April 2026 festival list India
April 2026 Festivals: ఏప్రిల్‌నెలలో అక్షయతృతీయ, హనుమాన్‌ జయంతి ముఖ్యమైన పండుగల జాబితా ఇదే..!
Gold Jewellery Offers Today: అమ్మాయిలకు గుడ్ న్యూస్.. ఆ బంగారు షోరూమ్‌లో తక్కువ ధరకు ఎక్కువ మోడల్స్.. 10,000కే సూపర్ నెక్లెస్!
9
gold jewellery offers 2026
Gold Jewellery Offers Today: అమ్మాయిలకు గుడ్ న్యూస్.. ఆ బంగారు షోరూమ్‌లో తక్కువ ధరకు ఎక్కువ మోడల్స్.. 10,000కే సూపర్ నెక్లెస్!
Oneplus Nord 6: ఏప్రిల్ 7న OnePlus Nord 6 ఫోన్‌ లాంచ్‌.. 9000mAh భారీ బ్యాటరీతో సరికొత్త సంచలనం!
5
Oneplus nord
Oneplus Nord 6: ఏప్రిల్ 7న OnePlus Nord 6 ఫోన్‌ లాంచ్‌.. 9000mAh భారీ బ్యాటరీతో సరికొత్త సంచలనం!
Vijayawada Terror Links Case Update: విజయవాడలో ఉగ్రవాదుల లింకుల కేసు దర్యాప్తు కీలక మలుపు తిరిగింది. తాజాగా ఇద్దరు నిందితులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు కోర్టులో హాజరు పరిచారు. దీంతో కోర్టు నిందితులకి ఏప్రిల్ 6వ తేదీ వరకు రిమాండ్ విధించింది. ఈ కేసులో A11 అబ్దుల్ సలాం, A5 సైదా బేగంను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వీరిని కోర్టులో ప్రవేశపెట్టగా రిమాండ్‌కు తరలించారు. ఇప్పటికే ఈ కేసులో మరో ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపిన సంగతి తెలిసిందే.
 
అయితే కేసు తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని పోలీసులు విచారణను మరింత వేగవంతం చేశారు. ముఖ్యంగా నిందితుల బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లావాదేవీలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టారు. దీని కోసం సంబంధిత బ్యాంకులను సంప్రదించి, పూర్తి వివరాలు ఇవ్వాలని కోరారు. అంతేకాకుండా నిందితులు ఉపయోగించిన మూడు మొబైల్ ఫోన్లను ఇప్పటికే సీజ్ చేసిన పోలీసులు.. వాటిలో ఉన్న కాల్ డేటా, మెసేజింగ్ వివరాలను విశ్లేషిస్తూ మరిన్ని లింకులను గుర్తించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నిందితులు పట్టుబడిన ఇంట్లో ఉగ్రవాద భావజాలాన్ని ప్రోత్సహించే పుస్తకాలు, లిటరేచర్‌ను.. ఇప్పటికే పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక ఈ కేసులో కీలక నిందితురాలిగా ఉన్న సైదా బేగం గురించి సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. హైదరాబాద్‌లోని సైదాబాద్‌‌కు చెందిన నిందితురాలు.. ఏడాది క్రితం విడాకులు తీసుకుంది. అప్పటి నుండి ఒంటరిగా ఉంటున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. పోలీసుల విచారణలో సైదా బేగం 42 మందితో ఒక టెర్రర్ గ్రూప్ ఏర్పాటు చేసి, సోషల్ మీడియాలో ఉగ్రవాదానికి సంబంధించిన పోస్టింగ్స్ చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. ముఖ్యంగా రాత్రి సమయంలో ఈ కార్యకలాపాలు ఎక్కువగా జరిగినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. 

సైదా బేగం విదేశీ హ్యాండ్లర్లతో సంబంధాలు కొనసాగిస్తూ.. వారి సూచనల మేరకు టెర్రర్ కంటెంట్ ప్రచారం చేస్తున్నట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి, దాని ద్వారా యువతను ప్రభావితం చేసే ప్రయత్నాలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాదు యువతను రాడికలైజ్ చేసి ఉగ్రవాద దిశగా మళ్లించే ప్రయత్నాలు సైదా బేగం చేసినట్లు విచారణలో తేలింది. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ ప్రభావం పెరుగుతుండటంపై పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. దీంతో నిందితులను మరింతగా విచారించేందుకు పోలీసులు కోర్టులో వారం రోజుల కస్టడీ కోరుతూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.

Also Read: Chicken Shops Closed: మాంసం ప్రియులకు బ్యాడ్ న్యూస్.. ఏప్రిల్ 1 నుండి చికెన్ దుకాణాలు బంద్..!  

Also Read: Kalvakuntla Kavitha: ముహుర్తం ఫిక్స్.. మార్చి 27న కొత్త పార్టీని ప్రకటించనున్న కల్వకుంట్ల కవిత

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Vijayawada Terror LinksTerror Links CaseAndhra Pradesh Terror LinksVijayawadacrime news

Trending News