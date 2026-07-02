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Amaravati Vs Mavigun: అమరావతి Vs మావిగన్.. జగన్ 'మావిగన్' సవాలుపై ఘాటుగా స్పందించిన సీఎం చంద్రబాబు..

Amaravati Vs Mavigun News: నవ్యాంధ్ర ప్రదేశ్ ఏర్పడి 12 ఏళ్లు గడుస్తున్నా.. నేటికి ఏపీ రాజధాని విషయంలో అధికార, ప్రతిపక్ష నాయకుల మధ్య వాడివేడిగా సవాళ్ల పర్వం నడుస్తోంది. 'అమరావతి' రాజధాని అంటూ ఇప్పటికే కూటమి ప్రభుత్వం గెజిట్ తెచ్చుకోగా.. తాము అధికారంలోకి వస్తే 'మావిగన్' అంటూ వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ స్పష్టం చేశారు. 'మావిగన్' రాజధానిగా కావాల్సిన వాళ్లు వైసీపీకి ఓటు వేస్తారని.. అమరావతి రాజధానిగా కావాల్సిన వాళ్లు చంద్రబాబుకు ఓటెస్తారని జగన్ పేర్కొన్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 02, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:36 PM IST
Amaravati Vs Mavigun: అమరావతి Vs మావిగన్.. జగన్ 'మావిగన్' సవాలుపై ఘాటుగా స్పందించిన సీఎం చంద్రబాబు..
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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