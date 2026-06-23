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AP Cabinet: నేడు ఏపీ కేబినెట్‌ సమావేశం.. చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కీలక నిర్ణయాలు..

AP Cabinet: మరికాసేట్లో ఆంధ్ర ప్రదేశ్  సచివాలయంలో  ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన ఉదయం 11 గంటలకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది. ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించిన పలు కీలక అంశాలపై నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 23, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:10 AM IST
AP Cabinet: నేడు ఏపీ కేబినెట్‌ సమావేశం.. చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కీలక నిర్ణయాలు..
Image Credit: AP Cabinet Decisions (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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