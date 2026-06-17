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Nara Lokesh DSC: వైఎస్ జగన్ ఇంటి దగ్గరకు వెళ్లి సవాల్ చేసిన మంత్రి లోకేష్.."దమ్ముంటే డీఎస్సీపై చర్చకు రండి!"

Nara Lokesh On DSC: ఏపీలోని మెగా డీఎస్సీపై ప్రతిపక్ష వైసీపీ నేతలు చేస్తున్న ఆరోపణలపై విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ స్పందించారు. తాను వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ఇంటికి కూతవేటు దూరంలో ఉండి సవాల్ చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇప్పుడే డీఎస్సీపీ బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమని ఆయన ప్రతిపక్ష నేతలను డిమాండ్ చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 17, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:52 PM IST
Nara Lokesh DSC: వైఎస్ జగన్ ఇంటి దగ్గరకు వెళ్లి సవాల్ చేసిన మంత్రి లోకేష్.."దమ్ముంటే డీఎస్సీపై చర్చకు రండి!"
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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వైఎస్ జగన్ ఇంటి దగ్గరకు వెళ్లి మంత్రి లోకేష్ సవాల్..దమ్ముంటే డీఎస్సీపై చర్చకు రండి!
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