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AP Rains: ఏపీలో కుండపోత వర్షం.. ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..

AP Rains:పశ్చిమ మధ్య బంగాళ ఖాతంతో పాటు  దక్షిణ కోస్తాంధ్ర నుంచి తమిళనాడు వరకు ద్రోణి విస్తరించి ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. ఈ ప్రభావంతో  ఈ రోజు ఏపీ వ్యాప్తంగా కుండపోత వర్షం కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అంతేకాదు పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 15, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:00 AM IST
AP Rains: ఏపీలో కుండపోత వర్షం.. ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
Image Credit: AP Rains (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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