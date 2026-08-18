/నేడు ఏపీ అసెంబ్లీలో చర్చకు రానున్న కీలక అంశాలు ఇవే..

Andhra Pradesh Assembly Session Today Agenda: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వర్షాకాల సమావేశాలు వాడీవేడీగా ప్రారంభం అయ్యాయి. ఉదయం 9 గంటలకు ప్రశ్నోత్తరాలతో అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. మరోవైపు 11 గంటలకు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ క్యాబినేట్ సమావేశం కానుంది. ఈ భేటిలో పలు కీలక బిల్లులకు ఆమోదం తెలపనుంది. అనంతరం వాటిని సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
రెండో రోజు శాసన సభ..ఉదయం 9 గంటలకు క్వశ్చన్ అవర్ తో ప్రారంభం కానుంది.
వడ్డీ లేని రుణ పరిమితి పెంపుతో పాటు స్లీపర్ బస్సుల్లో అగ్ని ప్రమాదాలు.. కొబ్బరి తోటల పరిస్థితి.. ఉన్నతి పథకం .. కాఫీ రైతులకు పరిహారం.. రాష్ట్రంలో కొత్త ఓడరేవులు, ఫిషింగ్ హార్బర్లు ... విశాఖలో వాయు నాణ్యత పర్యవేక్షణ కేంద్రాలు.. గ్రామ పంచాయతీల ఉన్నతీకరణపై సభ్యుల ప్రశ్నలుండన్నాయి.
బీసీ రిజర్వేషన్స్ పై డెడికేటెడ్ కమిషన్..
ఇక వెనకబడిన వర్గాలు రిజర్వేషన్లపై ఏర్పాటు చేసిన డెడికేటెడ్ కమిషన్ నివేదికపై క్యాబినేట్ ఆమోదం తెలపనుంది. అటు
బీసీలకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 34 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇస్తామని ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామిని కూడా క్యాబినేట్లో చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 24.15 శాతం రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. వాటిని మరో 9.75 శాతం పెంపు చేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.
మేయర్, మున్సిపల్ చైర్మన్లకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు..
అటు మున్సిపల్ కార్పోరేషన్లకు సంబంధించిన మేయర్, మున్సిపల్ చైర్మన్లను ప్రత్యక్ష ఎన్నికల ద్వారా ఎన్నుకునే బిల్లుకు క్యాబినేట్ ఆమోదం తెలిపి ఉభయ సభల్లో ప్రవేశపెట్టనుంది.ఇప్పటి వరకు మేయర్, మున్సిపల్ చైర్మన్లను ఆయా కార్పోరేటర్లు ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నుకున్నట్టు మేయర్ ను ఎన్నుకునే సంప్రదాయం ఉంది. గతంలో టీడీపీ అధికారంలో ఉన్నపుడు హైదరాబాద్ మేయర్ విషయంలో చంద్రబాబు ఇదే ఫార్ములాను అప్లై చేసి తీగల కృష్ణారెడ్డిని మేయర్ పీఠంపై కూర్చోబెట్టగలిగారు. ఇపుడు చాలా యేళ్ల తర్వాత అదే ఫార్ములాను ఏపీ జరిగే కార్పోరేషన్ ఎన్నికల్లో ప్రవేశపెట్టనుండటం విశేషం. ఇవే కాక మరికొన్ని బిల్లులకు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ క్యాబినేట్ ఆమోదం తెలపనుంది. మరోవైపు ఈ రోజు క్యాబినేట్ ఆమోదం పొందిన వాటిని ఈ సమావేశాల్లోనే ఉభయసభల్లో ప్రవేశపెట్టి చట్టం చేయనున్నారు.
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