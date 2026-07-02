/AP Capital Issue: 12 ఏళ్లు గడుస్తున్నా ఏపీ రాజధానిపై నో క్లారిటీ! రాజధాని లేకపోవడానికి కారణం వాళ్లేనా?

AP Capital Issue News: ఆంధ్రప్రదేశ్ పునవ్యవస్థీకరణ జరిగి 2014 నుంచి ఇప్పటివరకు 12 ఏళ్లు గడుస్తున్నా రాష్ట్రానికి ఒక ఖచ్చితమైన, పూర్తిస్థాయి రాజధాని నగరం రూపుదిద్దుకునే మార్గం కుదరలేదు. రాజకీయ అస్థిరత ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడల్లా మారిన విధానాలు, వ్యూహాత్మక లోపాలే ప్రధాన కారణాలుగా వస్తున్నాయి. దీనికి ఏ ఒక్కరిని బాధ్యులు చేయడం కంటే, రెండు వేరువేరు ప్రభుత్వాల పరస్పర అభివృద్ధి నిర్ణయాలను విశ్లేషించాల్సి ఉంటుంది.
టీడీపీ ప్రభుత్వం (2014-19)
ఉమ్మడి రాష్ట్ర విభజన తర్వాత మొదటి ముఖ్యమంత్రిగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతిని ప్రపంచ స్థాయి మెగాసిటీగా నిర్మించాలని సంకల్పించారు. దాదాపు 33 వేల ఎకరాల భూమిని ల్యాండ్ పూలింగ్ ద్వారా సేకరించడం ఒక రికార్డు. అయితే సింగపూర్ మాస్టర్ ప్లాన్, గ్రాఫిక్స్, అంతర్జాతీయ డిజైన్ చుట్టూ కథ నడపడంతో ప్రాజెక్టు ప్రారంభం కావడానికి చాలా సమయం పట్టింది.
తాత్కాలిక భవనాలకే పరిమితం..
ఐదేళ్ల కాలంలో సచివాలయం, అసెంబ్లీ, హైకోర్టు వంటి తాత్కాలిక భవనాలను నిర్మించినప్పటికీ.. శాశ్వత రాజధాని నిర్మాణ పనులు పునాదులు దశలోనే ఉండిపోయాయి. 2019 నాటికి కనీసం ఒక ఐకానిక్ భవనం కూడా పూర్తి కాకపోవడం ప్రతికూలంగా మారింది.
వైసీపీ మూడు రాజధానుల ప్రయోగం (2019-2024)
2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం, చంద్రబాబు కలలో ప్రాజెక్టు అయినా అమరావతిని పూర్తిగా పక్కన పెట్టింది. అమరావతిలో అవినీతి జరిగిందని ఆరోపిస్తూ, మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన తెరపైకి తెచ్చారు. అందులో విశాఖ నుంచి ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్, అమరావతి నుంచి లెజిస్లెటివ్ క్యాపిటల్, కర్నూలు నుంచి జ్యూడిషల్ క్యాపిటల్.. ఈ విధంగా మూడు రాజధానులు అంశాన్ని వైసీపీ ప్రతిపాదించింది.
ఈ నిర్ణయం వల్ల అమరావతి పనులు పూర్తిగా ఆగిపోయాయి. అటు విశాఖలోను పనులు సాగలేదు. భూములు ్ఇచ్చిన రైతులు కోర్టుకు వెళ్ళటం, హైకోర్టు తీర్పులు, సుప్రీంకోర్టు స్టేలతో ఐదేళ్ల కాలం చట్టపరమైన వివాదాలకు సరిపోయింది. దీనివల్ల ఏపీ రాజధాని లేదని గందరగోళం ఏర్పడింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి..
విభజన చట్టం ప్రకారం రాజధాని ఏర్పాటుకు కేంద్రం నిధులు ఇవ్వాల్సి ఉంది. అయితే అమరావతి ప్రారంభంలో కొంత నిధులు ఇచ్చినప్పటికీ.. ఆ తర్వాత ఆశించిన స్థాయిలో మద్దతు లభించలేదు. రాష్ట్రంలో రాజధాని మార్పు వివాదం నడుస్తున్న కూడా కేంద్రం అది రాష్ట్ర పరిధిలోని అంశం అని పేర్కొంటూ తటస్థంగా ఉండిపోయింది.
ప్రస్తుత పరిస్థితి..
2024లో మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడంతో.. 'ఏకైక రాజధాని అమరావతి' ప్రాజెక్టు మళ్ళీ పట్టాలెక్కించే ప్రయత్నాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంకు నుంచి నిధుల సమీకరణం తో పాటు పనులు మళ్లీ ఊపందుకుంటున్నాయి. అయితే ఇదే క్రమంలో ప్రతిపక్ష వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్.. మరోసారి 'మావిగన్' (మచిలీపట్నం - విజయవాడ - గుంటూరు) అంటూ రాజధాని మార్పు చేయాలని సంకల్పిస్తున్నారు. ఇదే నినాదంతో తాము ఎన్నికలకు వెళ్తామని అంటున్నారు. ఒకవేళ వచ్చే ఎన్నికల్లో వైసీపీ గెలిస్తే మళ్లీ రాజధానిని మారుస్తుందా? కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చినా ఎన్నేళ్లకు రాజధాని పనులు పూర్తవుతాయనేది ప్రతి ఏపీ పౌరుడిలో తొలుస్తున్న ప్రశ్న.
చివరిగా ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే.. ఒక ప్రభుత్వం తెచ్చిన ప్లాన్ ను, తర్వాత ప్రభుత్వం రద్దు చేయడం.. ఆపై మళ్ళీ ప్రభుత్వం మారి పాత ప్లాన్కే రావటం వల్ల దశాబ్ద కాలం వృథా అయ్యింది. ఈ రాజకీయ ప్రాంతాలు, పాలసీల్లో స్థిరత్వం లేకపోవడమే ఏపీ రాజధానికి ఆలస్యం కావడానికి అసలు కారణం.
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