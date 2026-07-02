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AP Capital Issue: 12 ఏళ్లు గడుస్తున్నా ఏపీ రాజధానిపై నో క్లారిటీ! రాజధాని లేకపోవడానికి కారణం వాళ్లేనా?

AP Capital Issue News: 2014లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ పునవ్యవస్థీకరణ తర్వాత దాదాపుగా 10 ఏళ్ల తర్వాత రాజధానిపై ప్రత్యేక గెజిట్ తేవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే రాష్ట్రం విడిపోయి 12 ఏళ్లు గడుస్తున్నా నేటికి రాజధాని అంశంపై సగటు మనిషికి క్లారిటీ రావడం లేదు. అయితే రాజధాని ఏర్పాటు వైఫల్యానికి కారణం ఎవరు?

Written ByHarish Darla
Published: Jul 02, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:13 PM IST
AP Capital Issue: 12 ఏళ్లు గడుస్తున్నా ఏపీ రాజధానిపై నో క్లారిటీ! రాజధాని లేకపోవడానికి కారణం వాళ్లేనా?
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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AP Capital Issue: 12 ఏళ్లు గడుస్తున్నా ఏపీ రాజధానిపై నో క్లారిటీ! రాజధాని లేకపోవడానికి కారణం వాళ్లేనా?
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