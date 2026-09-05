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CM Chandrababu PRC DA: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..పీఆర్సీ, డీఏల చెల్లింపుపై నేడే సీఎం కీలక ప్రకటన!

AP Employees PRC DA News: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఎన్నో ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు అతిత్వరలోనే తెరపడనుంది. ఉద్యోగుల 12వ వేతన సవరణ సంఘం (పీఆర్సీ) కొత్త కమిషనర్ నియామకం, రెండు పెండింగ్ డీఏల (DA) చెల్లింపులపై ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సానుకూల నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారని సమాచారం. ఈ రోజు (శనివారం) జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్‌లోని 11 ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులతో ముఖ్యమంత్రి జరపబోయే కీలక సమావేశంపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉద్యోగ వర్గాలలో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 05, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:35 AM IST
CM Chandrababu PRC DA: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..పీఆర్సీ, డీఏల చెల్లింపుపై నేడే సీఎం కీలక ప్రకటన!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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CM Chandrababu PRC DA: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..పీఆర్సీ, డీఏల చెల్లింపుపై నేడే సీఎం కీలక ప్రకటన!
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