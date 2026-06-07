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  • /AP CM Chandrababu Naidu: సత్యనారాయణ గారూ.. మనం సిద్ధాంతంలో కలుద్దాం.. పెద్దాయన వీడియోకు చంద్రబాబు రిప్లై.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..

AP CM Chandrababu Naidu: సత్యనారాయణ గారూ.. మనం సిద్ధాంతంలో కలుద్దాం.. పెద్దాయన వీడియోకు చంద్రబాబు రిప్లై.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..

ap cm Chandrababu reacts on Siddantham  elderly man video: ఏపీ సీఎంను చూసి  ఆయనకు నమస్తే అని చెప్పాలని ఉందని పెద్దాయన సానబోయిన సత్యనారాయణ మాట్లాడిన వీడియో నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. దీనిపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. రేపు సిద్దాంతం సమావేశంలో కలుద్దామని ట్విట్ చేయడం ఆసక్తికరంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 07, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:25 PM IST
AP CM Chandrababu Naidu: సత్యనారాయణ గారూ.. మనం సిద్ధాంతంలో కలుద్దాం.. పెద్దాయన వీడియోకు చంద్రబాబు రిప్లై.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..
Image Credit: chandrababunaidu(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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