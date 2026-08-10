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AP EAPCET 2026: ఏపీ EAPCET 2026 సీట్ అలాట్‌మెంట్ విడుదల..ఆగస్టు 15లోపు ఈ పని చేయకపోతే సీటు రద్దు అవుతుంది!

AP EAPCET 2026 Seat Allotment: ఏపీ ఎంసెట్ 2026 కౌన్సెలింగ్‌లో భాగంగా తొలి విడత సీట్ల కేటాయింపు ప్రక్రియ పూర్తయ్యింది. కౌన్సిలింగ్‌లో పాల్గొన్న అభ్యర్థులు తమ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా సీట్ అలాట్‌మెంట్ జరిగింది. అభ్యర్థులు కింద చెప్పిన విధంగా వెబ్‌సైట్‌లో లాగిన్ అయ్యి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 10, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:42 PM IST
AP EAPCET 2026: ఏపీ EAPCET 2026 సీట్ అలాట్‌మెంట్ విడుదల..ఆగస్టు 15లోపు ఈ పని చేయకపోతే సీటు రద్దు అవుతుంది!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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