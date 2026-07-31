AP Electoral Roll Draft: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నికల సంఘం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియ పూర్తయింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల సంఘం తాజాగా ఓటర్ల ముసాయిదా (డ్రాఫ్ట్) జాబితాను విడుదల చేసింది. క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో సరైన సమాచారం లభించకపోవడంతో సుమారు 44.71 లక్షల ఓట్లను 'అన్కలెక్టబుల్' (సేకరించలేనివి) వర్గంలో చేర్చి తొలగించారు. తాజా జాబితా ప్రకారం రాష్ట్రంలో మొత్తం 3 కోట్ల 71 లక్షల 38 వేల 206 మందితో ముసాయిదా జాబితాను ఖరారు చేశారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు, గడువులు
అభ్యంతరాలు, పేర్ల నమోదుకు చివరి తేదీకి గడువుగా వచ్చే నెల (ఆగస్టు) 31 వరకు అవకాశం కల్పించారు. అయితే ఆ అభ్యంతరాల గడువును సెప్టెంబరు 28 వరకు ఎన్నికల సంఘం అధికారులు వీటిని పరిశీలిస్తారు. ఫైనల్ బాబితాను అక్టోబరు 3న విడుదల చేయనున్నారు.
మీ ఓటు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవడం ఎలా?
తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో మీ ఓటు ముసాయిదా జాబితాలో ఉందో లేదో ప్రతి ఒక్కరూ పరిశీలించడం ముఖ్యం. ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసిన ఈ ముసాయిదా జాబితాను రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్ల (BLOs) ద్వారా లేదా అధికారిక ఎన్నికల సంఘం వెబ్సైట్ ద్వారా పరిశీలించవచ్చు.
ఒకవేళ తమ ఓటు అనుమానాస్పదంగా తొలగించించారని భావించేవారు, లేదా 2002 ఓటర్ల జాబితాలో ఉండి మ్యాపింగ్ చేసుకోలేని వారికి నోటీసులు జారీ అవుతున్నాయి. ఆధార్తో పాటు ఈసీ సూచించిన 11 రకాల ధ్రువీకరణ పత్రాల్లో ఏదో ఒకటి సమర్పించి ఓటును పునరుద్ధరించుకోవచ్చు.
కొత్త ఓట్ల నమోదు, మార్పులు: ఓటు లేనివారు కొత్తగా నమోదు చేసుకోవడానికి, అడ్రస్ మార్పు లేదా ఇతర సవరణల కోసం తగిన ఆధారాలతో దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఒక నెల రోజుల పాటు గడువు ఇచ్చారు.
మీ ఓటు గైర్హాజరైతే లేదా జాబితాలో మార్పులు చేర్పులు ఉండాలనుకుంటే, నిర్ణయించిన గడువులోగా (ఆగస్టు 31 లోపు) సంబందిత అధికారులను సంప్రదించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఎన్నికల సంఘం సూచించింది. అలా చేసుకోని పక్షంలో అక్టోబరులో విడుదల చేయనున్న తుది ఓటర్ల జాబితాలో మీరు పేరును శాశ్వతంగా తొలగించవచ్చు.
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