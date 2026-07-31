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AP Electoral Roll: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఓటర్ల ముసాయిదా విడుదల..44 లక్షల ఓట్ల తొలగింపు..మీ పేరు ఉందో లేదో ఇప్పుడే చూసుకోండి!

AP Electoral Roll Draft: దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియ ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పూర్తయ్యింది. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఏపీలో ఎన్నికల కమిషన్ ఓటర్ల (ముసాయిదా) జాబితాను విడుదల చేసింది. అయితే అందులో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. లేకపోతే ఏం చేయాలో తెలుసుకోండి

Written ByHarish Darla
Published: Jul 31, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:53 PM IST
AP Electoral Roll: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఓటర్ల ముసాయిదా విడుదల..44 లక్షల ఓట్ల తొలగింపు..మీ పేరు ఉందో లేదో ఇప్పుడే చూసుకోండి!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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AP Electoral Roll: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఓటర్ల ముసాయిదా విడుదల..44 లక్షల ఓట్ల తొలగింపు..మీ పేరు ఉందో లేదో ఇప్పుడే చూసుకోండి!
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