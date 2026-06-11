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YS Jagan: DSC పేపర్ లీక్.. కూటమి ప్రభుత్వంపై జగన్ సంచలన ఆరోపణలు..

YS Jagan: దేశ వ్యాప్తంగా NEET పేపర్ లీకేజ్ సంచలనం సృష్టించింది. తాజాగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో DSC పేపర్ లీక్ పై కూటమి ప్రభుత్వ తీరుపై ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతేకాదు DSC పేపర్ లీక్ పై చంద్రబాబు ప్రభుత్వ తీరును ఎండగట్టారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 11, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:54 PM IST
YS Jagan: DSC పేపర్ లీక్.. కూటమి ప్రభుత్వంపై జగన్ సంచలన ఆరోపణలు..
Image Credit: YS Jagan Mohan Reddy (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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