/అమరావతిలో తొలిసారిగా ఏపీ స్వాతంత్ర్య వేడుకలు.. జెండా ఎగరేసిన సీఎం చంద్రబాబు..

Independence Day Celebrations At Amaravathi: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారిగా స్వాతంత్ర్య దిన వేడుకలను ప్రభుత్వం ఘనంగా నిర్వహించింది. రాయపూడిలోని పరేడ్ గ్రౌండ్లో స్వర్ణాంద్ర-2047 థీమ్తో వేడుకలు నిర్వహించారు. రాజధానిలో జరుగుతోన్న 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు హాజరై.. జాతీయ జెండాను ఎగరేశారు. సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు మీదుగా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుక జరిగే వేదిక వద్దకు సీఎం కాన్వాయ్ చేరుకుంది.
ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడికి డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా, ఇతర ఉన్నతాధికారులు స్వాగతం పలికారు. తరువాత పోలీసు దళాల గౌరవ వందనాన్ని ముఖ్యమంత్రి స్వీకరించారు. ఏపీఎస్పీ సహా వివిధ పోలీసు దళాల సన్నద్ధతను చంద్రబాబు సమీక్షించారు. అనంతరం పోలీసు బలగాలు, ఎన్సీసీ క్యాడెట్లు, సీఆర్పీఎఫ్, కర్ణాటక పోలీసు దళం.. మార్చ్ పాస్ట్ నిర్వహించాయి.
ఆపై జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేసి చంద్ర బాబు నాయుడు ప్రసంగించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతోందన్నారు. మరోవైపు రాష్ట్రంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో జాతీయ పతాకాన్ని ఎగరేసారు.
మండలి, శాసనసభలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు..
ఏపీ శాసన మండలిలో చైర్మన్ మోషేన్ రాజు జాతీయ జెండాను ఎగురవేసారు. అనంతరం రాష్ట్ర ప్రజలకు 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 200 ఏళ్లు బ్రిటీష్ పాలనలో ఉన్న దేశాన్ని, ఎందరో మహానుభావుల త్యాగాల ద్వారా స్వాతంత్ర్యం వచ్చిందన్నారు. దేశంలో ఉన్న ప్రతి పౌరుడికి స్వేచ్ఛ, స్వతంత్రయాలు రావాలని, దేశంలో ఇంకా ప్రజలకు అనేక ఇబ్బందులు ఉన్నాయన్నారు. ఈ దేశ భవిష్యత్ యువతపై ఆధారపడి ఉందని, అందుకే యువతకు ఉపాధి కలిగించాల్సిన అవసరం చాలా ఉందన్నారు. ఇప్పటికీ కులం, మతం గొప్పదనే భావన ఉందని, దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే మతాలు, కులాల గురించి ప్రస్తావించ కూడదని చైర్మన్ మోషేన్ రాజు సూచించారు. అటు ఏపీ శాసనసభలో అయ్యన్నపాత్రుడు జాతీయ జెండాను ఎగరవేశారు. ఇక వివిధ ప్రాంతాల్లో మంత్రులు ప్రజానిధులు జాతీయ జెండాను ఎగరేశారు.
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