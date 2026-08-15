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అమరావతిలో తొలిసారిగా ఏపీ స్వాతంత్ర్య వేడుకలు.. జెండా ఎగరేసిన సీఎం చంద్రబాబు..

AP Independence Day Celebrations: దేశ వ్యాప్తంగా 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలసంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. ఇక దేశ రాజధాని ఢిల్లీ చారిత్రక ఎర్రకోటలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఇక వివిధ రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు జాతీయ పతాకాన్ని ఎగరేసారు. ఇక ఏపీలో తొలిసారి రాజధాని అమరావతిలో జాతీయ పతాకాన్ని ఎగరేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 15, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:09 AM IST
అమరావతిలో తొలిసారిగా ఏపీ స్వాతంత్ర్య వేడుకలు.. జెండా ఎగరేసిన సీఎం చంద్రబాబు..
Image Credit: AP Independence day Celebrations (ZEE Media News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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