AP Job Calender: ఏపీలో నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 'జాబ్ క్యాలెండర్-2026'పై మంత్రి నారా లోకేష్ కీలక ప్రకటన

AP Job Calender 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగ యువతకు కూటమి ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త తెలిపింది. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేసే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా 'జాబ్ కేలండర్-2026' రూపకల్పన, అమలుపై రాష్ట్ర విద్యా, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ మంత్రులు, అధికారులతో ఒక ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు.
నాలుగు దశల్లో 10,060 ఉద్యోగాల భర్తీ
జాబ్ క్యాలెండర్-2026లో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న మొత్తం 10,060 పోస్టులను నాలుగు విడతలుగా భర్తీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఎలాంటి వివాదాలకు తావు లేకుండా, అత్యంత పారదర్శకంగా నియామక ప్రక్రియ చేపట్టాలని మంత్రి లోకేష్ అధికారులను ఆదేశించారు.
1) మొదటి దశలో భాగంగా మొత్తం 1,523 అధ్యాపక (ఫ్యాకల్టీ) పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ను ఇప్పటికే విడుదల చేశారు.
2) రెండో దశలో 3,168 ఉద్యోగాల భర్తీకి సెప్టెంబర్ 15న నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్నారు. రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల అమలు, కొన్ని సాంకేతిక కారణాలు, ఉద్యోగ సంఘాల విజ్ఞప్తి మేరకు ఈ నోటిఫికేషన్ తేదీలో మార్పు చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
3) అదే విధంగా మూడో దశలో 2,388 పోస్టులు, నాలుగో దశలో 2,981 పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్లను అక్టోబర్ 15న విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
హోంశాఖలోనూ పోస్టుల భర్తీ
రాష్ట్రంలోని హోంశాఖలో ఖాళీగా ఉన్న 2,225 పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. పోలీస్, భద్రతా విభాగాలలో సిబ్బంది నియామకంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
గ్రూప్-1 పెంపు పరిశీలన
నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు మరిన్ని మెరుగైన అవకాశాలు కల్పించే ఉద్దేశంతో ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్-1 పోస్టుల సంఖ్యను పెంచే అంశంపై మంత్రుల బృందం అభిప్రాయాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
మంత్రి నారా లోకేష్ ఆదేశాలు
ఉద్యోగాల భర్తీలో ఎలాంటి జాప్యం జరగకుండా ముందస్తు ప్రణాళికతో వ్యవహరించాలని అధికారులను మంత్రి లోకేష్ హెచ్చరించారు. ప్రతి ఏటా క్రమం తప్పకుండా జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయాలని స్పష్టం చేశారు. అలాగే, జాబ్ క్యాలెండర్-2026కు సంబంధించిన పూర్తి స్థాయి ఖాళీల వివరాలను రాబోయే కేబినెట్ సమావేశంలో సమర్పించాలని ఆదేశించారు. యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన ధ్యేయమని, నియామకాలు పూర్తిగా పారదర్శకంగా జరిగేలా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.
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