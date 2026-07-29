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AP Job Calender: ఏపీలో నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 'జాబ్ క్యాలెండర్-2026'పై మంత్రి నారా లోకేష్ కీలక ప్రకటన

AP Job Calender 2026: ఉద్యోగార్థులకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కూటమి ప్రభుత్వం తీపికబురు అందించింది. రాష్ట్రంలో రాబోయే ఆరు నెలల్లో దాదాపుగా 10,060 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. అందుకు సంబంధించిన జాబ్ క్యాలెండర్-2026ను విడుదల చేస్తామని మంత్రి నారా లోకేష్ స్పష్టం చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 29, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:03 PM IST
AP Job Calender: ఏపీలో నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 'జాబ్ క్యాలెండర్-2026'పై మంత్రి నారా లోకేష్ కీలక ప్రకటన
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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AP Job Calender: ఏపీలో నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 'జాబ్ క్యాలెండర్-2026'పై మంత్రి నారా లోకేష్ కీలక ప్రకటన
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